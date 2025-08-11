快訊

工具機大廠遇台美關稅 40年最慘烈、面臨淘汰戰

聯合報／ 記者黃寅宋健生／連線報導
有70年歷史的大型工具機廠台中精機董事長黃明和上午形容，這是他在這個產業40多年來看過處境最慘烈的一次。記者黃寅／攝影
美國對台對等關稅影響全台，已對工具機產業造成嚴重衝擊。國內老牌大型工具機廠台中精機董事長黃明和說，這是他在產業四十多年處境最慘烈的一次，免不了會帶來「淘汰戰」，業界除「無薪假一大堆」，已有大型業者為省下千萬參展費，不參加下個月在德國漢諾威的工業展。

台灣機械公會昨天表示，台灣對等關稅疊加計算，還有台幣匯率問題，機械業合計與日、韓的價格落差已達百分之廿，有愈來愈多廠商「做四休三」，八月起美國關稅發酵，產業壓力罩頂，呼籲政府放手讓台幣貶值救產業。

經濟部鼓勵台廠赴美投資布局，黃明和說，近兩年工具機產業景氣不佳，美國早有中低階工具機廠，日本前五大工具機廠早在廿、卅年前就赴美設廠，美國不會歡迎台灣業者，況且時機也已經太晚了。

台中精機有七十年歷史，黃明和說，工具機交貨期長，新台幣在四、五月匯率狂飆，從卅二元升值到廿九元，去年訂單此時交貨，一千萬美元就要損失三千萬新台幣，馬上面臨虧損；加上關稅不確定、客戶觀望不下單，國內自行車、汽車中下游零組件廠訂單也縮手，面臨三重打擊。

黃明和說，中下游規模較小協力廠，原本就面臨缺工和二代不接班等問題，現在再加上關稅衝擊，產業鏈真有可能斷鏈，屆時只能將發包的訂單改回自己作。

機械公會昨天發布七月機械設備出口值廿七點九三億美元、年增百分之十三點四，以台幣計價為八一五點二九億元、年增率僅百分之一點八。累計前七月出口值為一七七點一億美元、年增百分之六點五。

台灣機械公會理事長莊大立指出，八月七日起美國開始對全球實施對等關稅，其中對台關稅稅率為百分之廿，相較日韓等競爭對手國百分之十五的稅率，將使機械產業受到嚴重衝擊，尤其台灣未與美國簽訂自由貿易協定，以往機械商品銷往美國平均稅率約百分之五，相對日、韓等國多為零稅率，對等關稅實施後，台灣銷往美國機械產品較日韓等國關稅疊加後，實質將增加約百分之十。

此外，加上今年四月後之台幣匯率急升影響，與日、韓等國實質上競爭，將產生約百分之廿的價格落差，嚴重影響台灣機械出口之國際競爭力。

