台機械業、工具機 對上日德低關稅衝擊大

行政院秘書長龔明鑫昨分析，受美國新關稅衝擊的工業產業中，台灣大部分競爭對手都包含關稅比台灣更重的中國，政府會輔導業者搶進中國讓出的市場；此外，機械業和工具機衝擊較大，台灣對上關稅更低的日德，雙方關稅相差九個百分點，加上匯率影響利潤，政府會協助應對。

評估美國關稅對第三季出口的影響，龔明鑫表示，「我個人想法偏樂觀」，因為台灣對美出口以資通訊產品為主，二三二調查還在進行，碰上ＡＩ時代來臨，他認為出口會持續成長。

針對疊加稅率，龔明鑫表示，台灣商品赴美國關稅稅率平均三點三％，由於台灣對美貿易順差較高，川普政府四月公布的對等關稅卅二％，亦即卅二％加上原稅率；過去數月的豁免期間是十％加上原稅率；現在則是廿％加上原稅率，企業報關時都清楚。行政院副院長鄭麗君則表示，關稅稅率從卅二％到廿％，估算對台灣企業的衝擊減緩約一半。

龔明鑫在行政院記者會就衝擊較大工業產業一一說明，機械業和工具機方面，政府會聚焦協助企業需求，拓展印度、東南亞和歐洲等非美國市場，以及協助企業轉型；我方評估匯率影響企業利潤，對該產業影響大於關稅。

龔明鑫表示，台灣手工具業和水五金的主要競爭對手是越南和中國；台越關稅一致，中國關稅分別為五十八點三％及五十七點六％；中國對美出口衰退從四月起顯現，衰退幅度兩成上下，等於中國讓出很多市場可以爭取。

至於重電產業，龔明鑫表示，產品需要認證，短期替代性低，出口仍有支撐力；台灣主要競爭對手為中國和歐盟，後者技術成熟度高且關稅低，台灣壓力較大；政府將協助拓銷至東南亞等新興市場，也可跟大型伺服器合作提升附加價值，並鼓勵業者往綠電風電等利基型產品發展。

關於塑膠製品產業，龔明鑫表示，主要競爭對手是中國大陸和墨西哥，台灣關稅為最低，並不處於劣勢，目前應盡快強化產品提升，並爭取中國讓出的市場，讓企業獲得更好支撐。

對於後續強化韌性特別條例中的九三○億元產業支持方案是否加碼，鄭麗君說，各部會已移緩濟急，自七日開放受理產業支持方案，至於個別受衝擊較大的產業是否需要更多支持，以及是否擴大範圍、調整適用門檻，會視後續衝擊分析，再進一步滾動調整；龔明鑫補充，將啟動產業座談，就個別產業提供協助。

商品推薦