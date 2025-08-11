快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

台機械業、工具機 對上日德低關稅衝擊大

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷／台北報導
美國對等關稅影響全台產業，中部工具機廠衝擊嚴重，老牌業者坦言，將面對處境最慘烈的淘汰戰。記者黃仲裕／攝影
美國對等關稅影響全台產業，中部工具機廠衝擊嚴重，老牌業者坦言，將面對處境最慘烈的淘汰戰。記者黃仲裕／攝影

行政院秘書長龔明鑫昨分析，受美國新關稅衝擊的工業產業中，台灣大部分競爭對手都包含關稅比台灣更重的中國，政府會輔導業者搶進中國讓出的市場；此外，機械業和工具機衝擊較大，台灣對上關稅更低的日德，雙方關稅相差九個百分點，加上匯率影響利潤，政府會協助應對。

評估美國關稅對第三季出口的影響，龔明鑫表示，「我個人想法偏樂觀」，因為台灣對美出口以資通訊產品為主，二三二調查還在進行，碰上ＡＩ時代來臨，他認為出口會持續成長。

針對疊加稅率，龔明鑫表示，台灣商品赴美國關稅稅率平均三點三％，由於台灣對美貿易順差較高，川普政府四月公布的對等關稅卅二％，亦即卅二％加上原稅率；過去數月的豁免期間是十％加上原稅率；現在則是廿％加上原稅率，企業報關時都清楚。行政院副院長鄭麗君則表示，關稅稅率從卅二％到廿％，估算對台灣企業的衝擊減緩約一半。

龔明鑫在行政院記者會就衝擊較大工業產業一一說明，機械業和工具機方面，政府會聚焦協助企業需求，拓展印度、東南亞和歐洲等非美國市場，以及協助企業轉型；我方評估匯率影響企業利潤，對該產業影響大於關稅。

龔明鑫表示，台灣手工具業和水五金的主要競爭對手是越南和中國；台越關稅一致，中國關稅分別為五十八點三％及五十七點六％；中國對美出口衰退從四月起顯現，衰退幅度兩成上下，等於中國讓出很多市場可以爭取。

至於重電產業，龔明鑫表示，產品需要認證，短期替代性低，出口仍有支撐力；台灣主要競爭對手為中國和歐盟，後者技術成熟度高且關稅低，台灣壓力較大；政府將協助拓銷至東南亞等新興市場，也可跟大型伺服器合作提升附加價值，並鼓勵業者往綠電風電等利基型產品發展。

關於塑膠製品產業，龔明鑫表示，主要競爭對手是中國大陸和墨西哥，台灣關稅為最低，並不處於劣勢，目前應盡快強化產品提升，並爭取中國讓出的市場，讓企業獲得更好支撐。

對於後續強化韌性特別條例中的九三○億元產業支持方案是否加碼，鄭麗君說，各部會已移緩濟急，自七日開放受理產業支持方案，至於個別受衝擊較大的產業是否需要更多支持，以及是否擴大範圍、調整適用門檻，會視後續衝擊分析，再進一步滾動調整；龔明鑫補充，將啟動產業座談，就個別產業提供協助。

關稅 台美關係

延伸閱讀

批鄭麗君繞過核心問題 許宇甄：空包彈說詞根本在拖延卸責

鄭麗君揭台美談判必考題 美規車、農產品、輸入許可制都被點名

影／20%疊加稅率曝光後 四度赴美談判的鄭麗君首次現身說明

促台美戰略性合作...鄭麗君：對美投資金額未議定 關稅談判無涉軍購

相關新聞

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

美國對等關稅「疊加」引爆引議，社會不安由下而上蔓延，讓民進黨立委坐立難安，就連綠營支持者都認為論述欠佳，黨內壓力直線飆升...

政務委員楊珍妮：多國對美零關稅換市場開放 附帶高額投資採購條件

行政院11日召開「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」時表示，會中政務委員楊珍妮針對各國談判狀況指出，眾多國家多已與美...

台美關稅談判過程 觸及我國防預算占比

美國加徵關稅持續衝擊台灣，外界關注我方是否會以高投資換取低關稅，行政院副院長鄭麗君昨天表示，對美投資金額未議定，已經幾度...

在野質疑鄭麗君繞過關稅核心問題 藍：逾4.2萬人恐減薪、失業

美國對等關稅「疊加」計算引發關注，行政院副院長鄭麗君昨天親上火線說明。藍白立委紛紛質疑，鄭麗君繞過核心問題；國民黨表示，...

觀察站／鄭麗君的哲學系語彙 難解關稅疑慮

台美對等關稅談判自四月啟動以來，備受國人關注。行政院副院長鄭麗君昨首挑大梁，一口氣開了八十分鐘的記者會，回應黑箱質疑聲浪...

工具機大廠遇台美關稅 40年最慘烈、面臨淘汰戰

美國對台對等關稅影響全台，已對工具機產業造成嚴重衝擊。國內老牌大型工具機廠台中精機董事長黃明和說，這是他在產業四十多年處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。