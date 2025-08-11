新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
代表我國赴美談判的行政院副院長鄭麗君（圖）今天舉行記者會，針對美國對等關稅相關議題及產業支持方案，進行回應及說明。記者邱德祥／攝影
代表我國赴美談判的行政院副院長鄭麗君（圖）今天舉行記者會，針對美國對等關稅相關議題及產業支持方案，進行回應及說明。記者邱德祥／攝影

美國對等關稅「疊加」引爆引議，社會不安由下而上蔓延，讓民進黨立委坐立難安，就連綠營支持者都認為論述欠佳，黨內壓力直線飆升，府院歷經一個周末的密商和醞釀，周1決定由行政院副院長鄭麗君出面，向社會說明相關議題及產業支持方案。

回顧整起爭議，美國對等關稅上周四上路，隨即傳出日本15％稅率是採疊加計算；我國民眾也開始質疑，是否比照日本，稅率是疊加計算？但當時民進黨相關圖卡都只提到20％，直到立法院副院長江啟臣上周五化身「江教授」明確指出關稅的計算方式，是原稅率加徵對等關稅，瞬間點燃民眾不滿的引信。

儘管經濟部與行政院經貿談判辦公室晚間接力說明，卻因經貿辦對外聲明「4月已說明關稅是加徵」，彷彿提油救火。

到了上周6，府院開始討論要舉行記者會回應社會質疑，周日一早邀集相關部會開會；民進黨團幹事長吳思瑤周末回覆關稅議題時，亦修正為只要社會還有質疑，政府應善盡說明義務。

鄭麗君今天發言時數度強調，社會期待政府就關稅等進行更多說明，政府也應該善盡說明之責，更祭出成立線上專區向外界釋疑，也絕口不提「4月早說明」，避免黑箱標籤難以撕除。

實際上，綠營內部也有極大不滿聲音，周末持續悶燒。一名綠營人士形容，政府的回應，就像是指著人民鼻子罵說「我都有講哦，是你沒注意」，用過去的「盡責」，迴避社會溝通不足的問題，顯然不負責任，況且談判變化莫測，誰能確定20％究竟是「一口價」，還是維持「20％＋N」。

不少民進黨立委都質疑，關稅資訊凌亂，多數民眾沒注意到細節很正常，政府回應卻像卸責給民眾，也欠缺清晰有力的論述，無法對應業界憂慮，更沒做到向國人信心喊話，應即時調整論述，為整起風波踩剎車。這樣的背景，終促成鄭麗君今天親上火線。

