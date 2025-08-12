快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

美規車、農產品…對等關稅磋商必考題

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台美持續談判對等關稅，行政院副院長鄭麗君昨（11）日表示，每輪赴美磋商都有新議題加入，其中美規車、農產品標準、輸入許可制度、符合國際標準的技術法規等，均是美方長期關切並列為磋商「必考題」，我方談判立場是維護國家產業利益、國民健康與糧食安全。

外界關注台灣承諾對美投資金額，鄭麗君表示，目前尚未議定；對於軍購議題是否為談判籌碼，她表示，賴總統早在2月宣示國防預算將達GDP的3%，展現自我防衛決心，與美談判過程中，並未再涉及軍購。

鄭麗君指出，台美自4月2日啟動談判以來，雙方已就貿易便捷化、經濟安全、擴大採購投資等展開討論，並逐條磋商未來框架協議。除與美國貿易代表署（USTR）溝通，也與美國商務部就美方232條款調查政策走向交換意見。

她坦言，隨著談判推進，美方議題與要求不斷擴增，各國在談判過程中，面臨美方期待全面市場開放等挑戰。我國多年來被列入美國非關稅貿易障礙報告的項目，包括美規車輸入、農產品檢疫與標準、輸入許可制度，以及技術法規等，均納入此次談判範圍。

鄭麗君強調，談判進行中依慣例不便透露細節，但我方談判基本原則是確保國家與產業利益、國民健康及糧食安全不受影響。之所以無法全面對各界報告，是希望維繫最好談判結果，如果過度揭露底線，可能會影響談判結果。

