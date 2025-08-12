快訊

政院：爭取關稅不疊加 強調持續與美磋商更合理稅率

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院副院長鄭麗君昨日表示，將持續向美國爭取以非疊加方式計算關稅。記者邱德祥／攝影
台美關稅談判尚未進入最終章，行政院副院長鄭麗君昨（11）日表示，將持續爭取更好、更合理的對等關稅稅率，並爭取以非疊加方式計算關稅，目前正在洽約下次談判，希望愈快愈好。

美國對等關稅自8月7日上路，台灣輸美關稅採疊加計算，市場譁然。鄭麗君昨日率領談判小組成員及財經部會官員召開記者會，說明對等關稅相關議題及產業支持方案。

鄭麗君表示，政院曾於4月說明過，對等關稅是採原關稅再疊加，但她也坦言，政府本應善盡說明責任，因此昨日召開記者會向國人說明，也強調談判過程絕無黑箱。

對於美國財政部長貝森特提及，與尚未達成貿易協議的國家談判可能在10月底完成。對於台灣能否在10月底前達陣，鄭麗君表示，希望愈快愈好，且為營造談判有利條件，近期將邀集高科技業共同討論、蒐集想法，盼未來企業赴美投資過程能集結力量。

鄭麗君表示，依美方4月公布的行政命令，我國輸美適用稅率採MFN（最惠國待遇）加對等關稅計算。目前台灣暫行稅率為20%，雙方已完成四輪實體磋商、十次線上磋商，上周亦連續兩天與美方視訊溝通。

她指出，8月1日前台美未能敲定最終稅率，除受時程限制，也因雙方尚未進入最終總結會議。台灣是美國第六大貿易逆差國，逆差九成來自半導體與資通訊產品，涉及美方232調查，與對等關稅談判高度重疊，因此台灣爭取兩案併案討論，爭取最佳、最合理稅率。

鄭麗君表示，國際間多在協議達成後，由雙方發布聯合聲明或官方文件公開內容。台美仍在談判階段，她願意向國會與社會說明，必要時將親赴立法院報告，進度也會適時向國人更新。

她重申，首次實體磋商時，我方已告知美方，台灣有國會保留條款，協議達成後將把完整文本送交國會審議。政府本應善盡說明職責，未來將成立線上專區，讓各界查詢相關資訊。

她指出，台灣後續談判除爭取對等關稅再降，及一併磋商232條款，同時努力爭取關稅不採疊加方式計算。

鄭麗君表示，美國有意打造全球AI中心，台灣高科技產業與美方高度互補，合作空間廣大。希望透過談判，不僅爭取降低關稅，亦能建立雙邊戰略合作架構，推動台灣產業國際布局。

