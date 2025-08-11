政務委員楊珍妮：多國對美零關稅換市場開放 附帶高額投資採購條件

行政院11日召開「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」時表示，會中政務委員楊珍妮針對各國談判狀況指出，眾多國家多已與美國簽有協定或進行長期談判，而美方也要求更多的投資與採購，各國與美方雖達成協議，但後續還須就談判細節磋商，目前未公布完整內容，相關資訊有限。

後續我方將持續秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」的核心原則，尋求更有利、合理的對等稅率及爭取232條款的優惠待遇。

副院長鄭麗君先是指出，美國對全球實施對等關稅新稅率已於8月7日上路，經台美數月持續磋商談判，台灣適用的對等關稅稅率由4月2日美方宣布的32%，調降為20%暫時性稅率。鄭副院長強調，20%暫時性稅率非我方追求的談判目標，台美談判仍持續進行中，我方於上周四（8月7日）、五（8月8日）連續兩日與美方持續進行視訊磋商。

鄭麗君指出，台美雙方未能於8月1日進入最終總結性談判會議，一方面是時程因素，美方須於數月內與多國談判；另一方面則是我國為美國第六大貿易逆差國，2024年貿易逆差達739.2億美元，其中9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等資通訊（ICT）產業，並涉及美方正在進行的「232條款」調查，複雜性相對較高，「對等關稅」與「232條款」相關議題對美方而言有一定重疊性，因此臺美雙方需要更多時間持續溝通相關議題及供應鏈合作。

鄭麗君重申，我方後續談判目標，將爭取再降對等關稅，以及一併磋商232條款，但在達成對等關稅協議過程當中，就美方降稅方式，我方也會努力爭取不以疊加原稅率的方式計算。

楊珍妮說明，此次美國啟動與各國談判，係川普總統上任後，強調以美國「貿易優先、投資優先」為主軸，盼達成公平互惠的貿易，實現美國再工業化。美方所歸納的經濟議題包括關稅、非關稅、貿易便捷化（數位貿易）、經濟安全及商業機會等。

楊珍妮表示，以印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等鄰國為例，該等國家力求與美國降低對等關稅，美國則希望成為該等國家的主要出口市場，要求市場開放，例如：美方表示越南完全零關稅承諾；馬國表示對美優惠（含零）關稅達98.4％；白宮聯合聲明指出消除印尼約99％關稅，並在非關稅方面，如汽車、藥品與醫材、智慧財產權、技術標準、農業、勞動、環境等議題做出承諾。

楊珍妮也分享產業結構與台灣相近，但經濟規模大於台灣的日本、韓國及歐盟與美方談判情形。她表示，這些國家多已與美國簽有協定或進行長期談判，而美方也要求更多的投資與採購，例如：日本須對美投資5,500億美元、採購800億美元。日本鋼鐵業須斥資149億美元收購美國鋼鐵公司，美方並附帶黃金股收購條件，包括安排獨董或對美鋼鐵公司重大經營決策有否決權；韓國須對美投資3,500億美元、採購1,000億美元；歐盟新增對美投資6,000億美元、採購7,500億美元。

楊珍妮強調，各國與美方雖達成協議，但後續還須就談判細節磋商，目前未公布完整內容，相關資訊有限。後續我方將持續秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」的核心原則，尋求更有利、合理的對等稅率及爭取232條款的優惠待遇，為我國業者打造公平有利的競爭環境。

