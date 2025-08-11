經濟部與汽車零組件產業座談 提出關稅及匯率影響六大因應對策

美國實施對等關稅，對台灣產業造成衝擊，經濟部長郭智輝今舉行「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，邀請外銷AM及國內OE供應鏈大廠，針對台美關稅與台幣匯率等議題深入交流，以廣納業者意見，郭智輝提出六大因應對策，希望可以協助產業因應國際經貿衝擊，提升企業韌性體質與國際競爭力。

面對台美暫時性關稅與匯率波動等挑戰，郭智輝表示目前政府持續向美方爭取更優惠的稅率，為我國車輛零組件創造更具競爭力的經貿優勢，協助業者持續站穩外銷市場龍頭地位。我國汽車零組件製造業營利事業家數約1741家，近三年外銷值均突破台幣2200億元，且美國市場占比約達五成，業者對於關稅與匯率變動的敏感度極高，直接連動營利及經營績效，影響力道深遠。

在場多數汽車零組件業者表示，相較日、韓輸美零件已享有15%關稅，建議我方持續爭取降低零件關稅；受電價、匯率波動、原物料價格及內需不振影響，亟需政府穩定電價及匯率，並參考國際趨勢推動維修免責修法。同時透過擴大內需，確保汽車產業競爭力與永續發展。

郭智輝強調，國際經貿環境瞬息萬變，且影響範圍廣大，需透過更迅速且多元的交流機會，積極與業界即時連結，廣納第一線意見，快速整合為更精準、更具力道的產業政策與支持行動方案，協助業者將挑戰化為躍升國際的契機，全面強化經營韌性，鍛造我國車輛產業全球競爭實力，翻轉逆境。

針對美國關稅及匯率可能帶來的衝擊，郭智輝針對汽車零組件產業提出六項因應對策，包括：1.導入智慧製造與人工智慧技術服務，協助零組件業者提升產線生產效率以及降低不良率；2.透過汰舊換新政策引導業者添購高效能新設備，達到節能減碳及降低長期營運成本，促使企業朝向永續發展；3.集中採購原物料，提升企業議價能力，並由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者；4.加大企業創新支持力道，提高研發投抵額度，研發補助將以從速從優從簡來協助業者，激勵業者投入轉型研發；5.將向財政部建議檢討貨物稅政策，加速淘汰老舊汽車，擴大內需市場；6.將推動中小企業取得避險額度之信用保證措施，協助產業降低匯率風險。

郭智輝也感謝與會業者提供寶貴建議，並表示經濟部將持續爭取台美優惠關稅，並透過補助計畫協助業者朝向電動化轉型，擴大國內需求，立足國際市場，相信透過產官共同集思廣益，定能克服挑戰。

商品推薦