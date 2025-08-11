勞動部證實4.2萬勞工受衝擊 鄭麗君解釋：非等同失業

美國對等關稅衝擊持續擴大，國民黨11日指出，估4.2萬人將面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。對此，勞動部次長李健鴻證實，可能受到影響的就業人數，確實可能到4.2萬。行政院副院長鄭麗君解釋，就業衝擊分析含減班休息（無薪假）、減薪等樣態，影響4.2萬人不等於全都失業。

對於國民黨提及，受到美國關稅衝擊，估4.2萬人將面臨減薪與失業，鄭麗君說明，政府分析就業衝擊有各種樣態，包括減班休息、減薪等。所謂影響4.2萬人，不等於全部都是失業數字，而是包含各種衝擊樣態。政府不希望潛在衝擊發展成失業，勞動部才會提出各項支持措施。

勞動部次長李健鴻證實，據了解，可能受到對等關稅20%影響的就業人數，包括減班休息（無薪假）、失業等，人數確實可能是4萬多一點、大約到4.2萬人。不過，根據今天中午最新數據，減班休息（無薪假）為3,397人，比7月30日少了45人，通報家數也減少4間。

勞動部提供數據說明，本次統計到8月11日減班休息（無薪假）為183家，實施人數3,397人，相較8月1日公布家數減少7家，人數減少44人，大部分還是集中在製造業為主。整體而言，與去年同期（8月1日）公布家數248家，實施人數為4,437人相比，減少65家，實施人數減少1,040人。

李健鴻指出，勞動部會密切關注觀察受到對等關稅衝擊產業的趨勢，及時推出相關措施。比如第一波在僱用安定措施的薪資差額補貼，擬從五成提高到七成，也在研議擴大薪資差額補貼適用產業範圍。

李健鴻表示，減班休息（無薪假）期間，若勞工或業者希望申請訓練補貼，勞動部擴大納入薪資3萬300元以下勞工可以申請最多12小時，過去薪資差額補貼與訓練津貼補助不能合併領取，現在已經放行可以同時領取。

李健鴻也說，非減班休息（無薪假）期間，若業者跟在職勞工想申請訓練補貼，勞動部也提供一年最多200萬的訓練補助。

至於失業衝擊的部分，李健鴻說明，失業勞工除了原有失業給付，勞動部已研議要用較快的申辦認定程序處理；原本既有的跨域就業津貼、缺工就業獎勵津貼會擴大。如果雇主願意雇用失業勞工，也會提供雇主雇用獎助津貼，與職務再訓練等。

李健鴻表示，上述兩項是目前針對失業勞工的處理，如果有更進一步惡化的情況，勞動部後續還有更多支持措施。勞動部將會密集監測相關數據，勞工的支持方案也都已經啟動，會給予勞工朋友最大的支持。

商品推薦