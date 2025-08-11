快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

龔明鑫分析對等關稅產業衝擊 工具機壓力較大

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院秘書長龔明鑫。 圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長龔明鑫。 圖／聯合報系資料照片

有關對等關稅對於產業衝擊影響，行政院秘書長龔明鑫11日指出，經分析受衝擊的工業產業中，雖大部分的相應競爭對手的關稅都比我方來得高，衝擊應不會太大，台灣沒有居於劣勢，不過在工具機部分，對上的關稅是更低的日德，壓力較大，政府會聚焦協助企業需求。

龔明鑫指出，在機械業或工具機部分，我方的工具機產業一直在升級當中，從過去比較低階的產品，一直往上升級到中高階的工具機，變成大型龍門機，這是台灣將來要發展的方向，主要競爭對手就會遇到德國和日本。

龔明鑫指出，在中高階工具機（如大型龍門機、車銑複合機、精密零件），可能被日德取代，其主要就是與主要競爭國關稅差距9個百分點，未來將開拓非美市場降低風險，此外，還有匯率影響企業利潤，對產業影響大於關稅，因此政府會聚焦協助企業需求、拓展市場與轉型。

此外，重電產業的競爭對手中國大陸及歐盟也需注意，不過產品需要認證，短期替代性低，出口仍有支撐力；面對中國大陸時，我國技術較具優勢，短期壓力不大，但在面對歐盟時，對方技術成熟度高且關稅更低，競爭壓力較大，此部分可能需要鼓勵業者往利基產品發展例如綠電、風電等。

另外，龔明鑫也提到，台灣手工具業和水五金的主要競爭對手是越南和中國大陸；此部分台越關稅一致，中國大陸的關稅則是55%加上3.3%，近期中國大陸對美的出口已出現衰退，從四月起已經顯現（20%、24%、16%），等於中國大陸讓出很多市場可以爭取。

龔明鑫強調，代表關稅競爭下也不一定完全防守，可能可以積極進取。

關稅 台美關係

延伸閱讀

證交所攜手鑽石投資及櫃買中心打造國際資本舞台 力挺生技創新

影／20%疊加稅率曝光後 四度赴美談判的鄭麗君首次現身說明

談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

相關新聞

談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

行政院副院長鄭麗君和行政院秘書長龔明鑫今天下午舉行記者會說明美國對等關稅相關議題及產業支持方案，龔明鑫分析受衝擊的工業產...

促台美戰略性合作...鄭麗君：對美投資金額未議定 關稅談判無涉軍購

美國加徵關稅持續衝擊台灣，行政院副院長鄭麗君指出，對美投資金額未議定，已經幾度與產業界溝通，近期還會邀請高科技產業業者持...

鄭麗君揭台美談判必考題 美規車、農產品、輸入許可制都被點名

各界關注台美對等關稅談判近況，行政院副院長鄭麗君指出，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高；...

勞動部證實4.2萬勞工受衝擊 鄭麗君解釋：非等同失業

美國對等關稅衝擊持續擴大，國民黨11日指出，估4.2萬人將面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。對此，勞動部次長李健鴻證...

龔明鑫分析對等關稅產業衝擊 工具機壓力較大

有關對等關稅對於產業衝擊影響，行政院秘書長龔明鑫11日指出，經分析受衝擊的工業產業中，雖大部分的相應競爭對手的關稅都比我...

鄭麗君強調台美談判沒黑箱 賴士葆：為何他國沒保密協定？

美國對我對等關稅達20%且要再疊加既有稅率，政府遭質疑黑箱蓋牌，行政院副院長鄭麗君稍早說明，將向美方爭取不疊加稅率。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。