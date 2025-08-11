龔明鑫分析對等關稅產業衝擊 工具機壓力較大

有關對等關稅對於產業衝擊影響，行政院秘書長龔明鑫11日指出，經分析受衝擊的工業產業中，雖大部分的相應競爭對手的關稅都比我方來得高，衝擊應不會太大，台灣沒有居於劣勢，不過在工具機部分，對上的關稅是更低的日德，壓力較大，政府會聚焦協助企業需求。

龔明鑫指出，在機械業或工具機部分，我方的工具機產業一直在升級當中，從過去比較低階的產品，一直往上升級到中高階的工具機，變成大型龍門機，這是台灣將來要發展的方向，主要競爭對手就會遇到德國和日本。

龔明鑫指出，在中高階工具機（如大型龍門機、車銑複合機、精密零件），可能被日德取代，其主要就是與主要競爭國關稅差距9個百分點，未來將開拓非美市場降低風險，此外，還有匯率影響企業利潤，對產業影響大於關稅，因此政府會聚焦協助企業需求、拓展市場與轉型。

此外，重電產業的競爭對手中國大陸及歐盟也需注意，不過產品需要認證，短期替代性低，出口仍有支撐力；面對中國大陸時，我國技術較具優勢，短期壓力不大，但在面對歐盟時，對方技術成熟度高且關稅更低，競爭壓力較大，此部分可能需要鼓勵業者往利基產品發展例如綠電、風電等。

另外，龔明鑫也提到，台灣手工具業和水五金的主要競爭對手是越南和中國大陸；此部分台越關稅一致，中國大陸的關稅則是55%加上3.3%，近期中國大陸對美的出口已出現衰退，從四月起已經顯現（20%、24%、16%），等於中國大陸讓出很多市場可以爭取。

龔明鑫強調，代表關稅競爭下也不一定完全防守，可能可以積極進取。

商品推薦