鄭麗君親揭談判必考題 美規車、農產品、輸入許可制皆入列

行政院11日下午召開記者會說明對等關稅相關進展，副院長鄭麗君指出，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高；她並透露，台美談判觸及美規車、農產品進口、輸入許可制等「必考題」，但我方皆秉持維護國家產業利益、國民健康、糧食安全進行協商。

鄭麗君指出，對於全球各國而言這都是非傳統經貿談判，歷時一年半或多年，這次是極短的時間內，美國要跟很多國家談判，時間被高度壓縮，要進行大量內部協商，二月到現在開超過300場會議，對於我方跟台美經貿合作談判議題要先做準備。更透露，台美上周就有兩次視訊會議。

鄭麗君回顧，台美雙方歷經4輪實體談判、10次視訊，談判始終有正面發展，而未能達成協議是因時間因素，另因台灣為美國貿易第6大逆差國，9成逆差來自半導體等電子零組件，涉及美國貿易擴張法232條款調查，美方還在持續發展中，因此需要有更多時間討論供應鏈合作。

鄭麗君說，啟動談判以來，台美就關稅、經濟安全、擴大採購等範疇磋商，雙方就未來達成框架協議諸多條文，逐條磋商，同時跟美國代表署磋商外，也跟美國商務部就232條款，半導體跟ICT產業政策走向跟合作進行溝通。

她坦言，這場談判也面臨各國談判進度帶來的變動性，事實上，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高；對於開放市場，美方每年都會針對各國公布非關稅貿易障礙報告，美方長期關切我國的項目包含美規車准入、農產品標準、輸入許可制度，都是「必考題」。

不過，鄭麗君強調，現在因為談判持續進行中，依慣例不能說明細節，但基本態度跟原則就是面對以上課題，談判小組是維護國家跟產業利益，國民健康跟糧食安全來協商，目標是希望維繫最好的談判結果，談判過程中如果過度揭露底線，或是我方想要達到的目標，可能影響談判結果，這是談判過程要面對的慣例，但也要面對談判變動下秉持的原則，今天說明會要報告接下來會適時就變動跟目標做說明。

商品推薦