快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

鄭麗君親揭談判必考題 美規車、農產品、輸入許可制皆入列

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院11日下午召開記者會說明對等關稅相關進展，副院長鄭麗君指出，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高；她並透露，台美談判觸及美規車、農產品進口、輸入許可制等「必考題」，但我方皆秉持維護國家產業利益、國民健康、糧食安全進行協商。

鄭麗君指出，對於全球各國而言這都是非傳統經貿談判，歷時一年半或多年，這次是極短的時間內，美國要跟很多國家談判，時間被高度壓縮，要進行大量內部協商，二月到現在開超過300場會議，對於我方跟台美經貿合作談判議題要先做準備。更透露，台美上周就有兩次視訊會議。

鄭麗君回顧，台美雙方歷經4輪實體談判、10次視訊，談判始終有正面發展，而未能達成協議是因時間因素，另因台灣為美國貿易第6大逆差國，9成逆差來自半導體等電子零組件，涉及美國貿易擴張法232條款調查，美方還在持續發展中，因此需要有更多時間討論供應鏈合作。

鄭麗君說，啟動談判以來，台美就關稅、經濟安全、擴大採購等範疇磋商，雙方就未來達成框架協議諸多條文，逐條磋商，同時跟美國代表署磋商外，也跟美國商務部就232條款，半導體跟ICT產業政策走向跟合作進行溝通。

她坦言，這場談判也面臨各國談判進度帶來的變動性，事實上，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高；對於開放市場，美方每年都會針對各國公布非關稅貿易障礙報告，美方長期關切我國的項目包含美規車准入、農產品標準、輸入許可制度，都是「必考題」。

不過，鄭麗君強調，現在因為談判持續進行中，依慣例不能說明細節，但基本態度跟原則就是面對以上課題，談判小組是維護國家跟產業利益，國民健康跟糧食安全來協商，目標是希望維繫最好的談判結果，談判過程中如果過度揭露底線，或是我方想要達到的目標，可能影響談判結果，這是談判過程要面對的慣例，但也要面對談判變動下秉持的原則，今天說明會要報告接下來會適時就變動跟目標做說明。

關稅 台美關係

延伸閱讀

批鄭麗君繞過核心問題 許宇甄：空包彈說詞根本在拖延卸責

鄭麗君揭台美談判必考題 美規車、農產品、輸入許可制都被點名

影／20%疊加稅率曝光後 四度赴美談判的鄭麗君首次現身說明

促台美戰略性合作...鄭麗君：對美投資金額未議定 關稅談判無涉軍購

相關新聞

談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

行政院副院長鄭麗君和行政院秘書長龔明鑫今天下午舉行記者會說明美國對等關稅相關議題及產業支持方案，龔明鑫分析受衝擊的工業產...

促台美戰略性合作...鄭麗君：對美投資金額未議定 關稅談判無涉軍購

美國加徵關稅持續衝擊台灣，行政院副院長鄭麗君指出，對美投資金額未議定，已經幾度與產業界溝通，近期還會邀請高科技產業業者持...

鄭麗君揭台美談判必考題 美規車、農產品、輸入許可制都被點名

各界關注台美對等關稅談判近況，行政院副院長鄭麗君指出，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高；...

勞動部證實4.2萬勞工受衝擊 鄭麗君解釋：非等同失業

美國對等關稅衝擊持續擴大，國民黨11日指出，估4.2萬人將面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。對此，勞動部次長李健鴻證...

龔明鑫分析對等關稅產業衝擊 工具機壓力較大

有關對等關稅對於產業衝擊影響，行政院秘書長龔明鑫11日指出，經分析受衝擊的工業產業中，雖大部分的相應競爭對手的關稅都比我...

鄭麗君強調台美談判沒黑箱 賴士葆：為何他國沒保密協定？

美國對我對等關稅達20%且要再疊加既有稅率，政府遭質疑黑箱蓋牌，行政院副院長鄭麗君稍早說明，將向美方爭取不疊加稅率。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。