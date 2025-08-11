鄭麗君揭台美談判必考題 美規車、農產品、輸入許可制都被點名

各界關注台美對等關稅談判近況，行政院副院長鄭麗君指出，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高；她並透露，台美談判觸及美規車、農產品進口、輸入許可制等「必考題」，但我方皆秉持維護國家產業利益、國民健康、糧食安全進行協商。

鄭麗君今率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、政務委員兼經貿談判總代表楊珍妮、財政部次長阮清華、經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻、農業部主秘林家榮，在行政院舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」。

鄭麗君表示，台美持續努力磋商，上周就有兩次視訊會議，目前台灣對等關稅稅率暫時從32%降至20%，但20%並非政府追求的談判目標，將持續爭取更好且合理的稅率，符合民眾與產業界期望，屆時也會赴國會說明談判進度。

鄭麗君回顧，台美雙方歷經4輪實體談判、10次視訊，談判始終有正面發展，而未能達成協議是因時間因素，另因台灣為美國貿易第6大逆差國，9成逆差來自半導體等電子零組件，涉及美國貿易擴張法232條款調查，美方還在持續發展中，因此需要有更多時間討論供應鏈合作。

針對談判過程，鄭麗君表示，對全球各國而言，這是「非傳統經貿談判」，過去曠日廢時如今卻被高度壓縮，必須在極短時間內進行內部協商，她自2月至今已開了300場會議預作準備。

她說，自4月2日啟動談判以來，已針對貿易便捷化、經濟安全、擴大採購投資展開討論，雙方並就未來要達成的框架協議，逐條逐項進行磋商，除了與美國貿易代表署（USTR）溝通，也尋求美國商務部就美方調查的232條款，就未來政策走向及可能合作溝通。

她坦言，這場談判也面臨各國談判進度帶來的變動性，事實上，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高；對於開放市場，美方每年都會針對各國公布非關稅貿易障礙報告，美方長期關切我國的項目包含美規車准入、農產品標準、輸入許可制度，都是「必考題」。

鄭麗君說，但依國際慣例，現階段無法說明細節，但我方面對以上談判課題，皆秉持維護國家產業利益、國民健康、糧食安全進行協商；之所以無法全面對各界報告，是希望維繫最好談判結果，如果過度揭露底線，可能會影響談判結果，但也要面對談判變動下秉持的原則。

