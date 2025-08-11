影／20%疊加稅率曝光後 四度赴美談判的鄭麗君首次現身說明

行政院今（11）日下午舉行記者會，針對各界關注的美國對等關稅相關議題及產業支持方案進行回應及說明，代表我國赴美談判的行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮、發言人李慧芝、財政部次長阮清華、經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻、農業部主任秘書林家榮出席。

行政院副院長鄭麗君四度赴美，與美方展開談判，在野黨質疑賴政府硬是拖到美國公告實施日之後，才被動向全台證實對等關稅是20%疊加稅率。

對在野質疑政府黑箱蓋牌，鄭麗君指出，政府本應善盡說明職責，未來將成立線上專區讓各界查詢，未來談判過程中除了爭取對等關稅再調降，也一併磋商232條款，會爭取關稅不採疊加稅率方式計算。鄭麗君也強調，沒有所謂黑箱談判問題，未來一旦台美達成協議，就會立即向國會及社會完整說明，並提供衝擊影響評估，並將協議文本送交國會審議。

和各國關稅疊加情形相比，鄭麗君指出，歐盟是例外計算，日本也在爭取，其餘各國原則上採用疊加方式，至於我方立場，後續談判除了爭取對等關稅再降，以及一併磋商232條款，在台美達成協議過程中，針對美方降稅方式，也會努力爭取不採疊加方式計算。

