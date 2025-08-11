促台美戰略性合作...鄭麗君：對美投資金額未議定 關稅談判無涉軍購

美國加徵關稅持續衝擊台灣，行政院副院長鄭麗君指出，對美投資金額未議定，已經幾度與產業界溝通，近期還會邀請高科技產業業者持續溝通，在赴美投資部分，促進台美的戰略性合作；針對930億元產業支持方案，是否針對個別受衝擊較大的產業提出加碼，則會視後續衝擊分析滾動調整。

此外，外媒華盛頓郵報指出，美政府官員計劃敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。鄭麗君表示，賴總統已在今年2月宣示國防預算將達GDP3%，展現提升自我防衛能力決心，因此談判過程中並無進一步討論。

針對美國擬對進口半導體及晶片加徵關稅案，經濟部郭智輝部長7日邀請國內半導體產業公協會（SEMI）及台積電、聯電、力積電、南亞科、日月光、環球晶圓、鴻海等重點業者代表，召開座談交流會議，針對美方政策動向及可能之因應作法進行意見交換與討論。

鄭麗君指出，美國對台逆差金額中，高比例是來自ICT（資通訊）產品，這是台美間的獨特課題，我方必須要與美國商務部持續溝通，目前台美在技術性磋商有進展，後續談判將就232條款及相關台美供應鏈持續相關磋商，希望再降對等關稅，並爭取232調查的優惠空間。

鄭麗君表示，目前還未議定對美投資金額，政府已幾度和產業溝通，近期會邀請高科技產業業者進一步溝通，了解大家想法，盼未來企業在擴大赴美投資時集結力量，促進台美戰略性合作；這種布局有利於在談判過程中營造有利基礎與環境，進而爭取更好結果。

鄭麗君指出，美國希望成為全球AI中心，台灣高科技產業能提供的互補性強，雙方合作空間大，希望透過談判，除了降低關稅稅率，也建構雙邊戰略性合作，開啟台灣的產業經濟國際布局。

鄭麗君今率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、政務委員兼經貿談判總代表楊珍妮、財政部次長阮清華、經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻、農業部主秘林家榮，在行政院舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」。

