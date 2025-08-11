鄭麗君強調台美談判沒黑箱 賴士葆：為何他國沒保密協定？

美國對我對等關稅達20%且要再疊加既有稅率，政府遭質疑黑箱蓋牌，行政院副院長鄭麗君稍早說明，將向美方爭取不疊加稅率。國民黨立委賴士葆批評，外界質疑的是為何其他國家都沒保密協定？我國又為何不敢像日本挺起腰桿向美國討公道？反還協助企業投奔美國，是否將喪事喜辦？

鄭麗君今天指出，政府本應善盡說明職責，未來將成立線上專區讓各界查詢，未來談判過程中除了爭取對等關稅再調降，並一併磋商232條款，也會爭取關稅不採疊加稅率方式計算。她也強調沒有所謂黑箱談判問題，未來一旦台美達成協議，就會立即向國會及社會完整說明。

賴士葆表示，政府說有保密協議，但外界質疑的是為何其他國家都沒有保密協定？我國民眾都可以透過媒體得知其他國家談判過程的內容。另外，如果按照保密協議，台美談判未達成協議，未進入總結性談判會議，為何暫時性稅率20％可以揭露？

賴士葆指出，同樣受到關稅疊加待遇「讓日本企業炸鍋，日本政府全力做企業的後盾，出面交涉，結果美國讓步，承諾不疊加關稅。我國經貿辦對外界批評卻冷冷地表示「除歐盟外都是疊加」，賴政府甚至理所當然的表示，四月就已經說明，還責怪在野黨沒有搞清狀況。

賴士葆批評，如此完全事不關己的冷血態度，不敢挺起腰桿像日本政府一樣對美國討公道，為什麼？因為我方一開始就近乎屈膝卑躬的態度，在這樣不平等的立基點，要談挺腰桿如緣木求魚。

賴士葆抨擊，賴政府治國無方，一年多來很像在半睡眠狀態，沒有具體福國利民政策，對付在野黨猛如禽獸、黨同伐異，全部心力用在內鬥內耗，卻又滿口團結，可謂荒謬至極。

賴士葆感嘆，如今國家經貿遭遇空前災難，因應美國高關稅，不只台積電將成美積電，很多相關的產業鏈都在布局到美國投資，外界擔心整個竹科搬到美國，台灣產業可能被掏空，經濟部卻是積極鼓勵業者赴美投資，還要協助企業以大帶小投奔美國，這是否將喪事當成喜事辦了？

