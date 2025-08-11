談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

行政院副院長鄭麗君和行政院秘書長龔明鑫今天下午舉行記者會說明美國對等關稅相關議題及產業支持方案，龔明鑫分析受衝擊的工業產業中，大部分的相應競爭對手都包含關稅比台灣更重的中國，政府會輔導業者積極搶進中國讓出的市場；至於機械業和工具機部分，台灣對上關稅更低的日德，壓力較大，政府會聚焦協助企業需求。

針對疊加稅率問題，龔明鑫表示，台灣商品赴美國關稅稅率平均3.3%，由於台灣對美貿易順差較高，川普政府四月公布的對等關稅32%，亦即32％加上原稅率；過去數月的豁免期間是10%加上原稅率；現在則是20%加上原稅率。

鄭麗君表示，從32%到20％，對於台灣企業的衝擊是有所減緩，估算起來約一半。

龔明鑫在記者會就衝擊較大的工業產業一一說明，在機械業和工具機部分，台灣企業的主要對手是關稅比台灣略低的日德，政府會聚焦協助企業需求、拓展市場與轉型。

龔明鑫表示，台灣手工具業和水五金的主要競爭對手是越南和中國；台越關稅一致，中國的關稅是55%加上3.3%，中國對美的出手衰退從四月起已經顯現（20%、24%、16%），等於中國讓出很多市場可以爭取。

龔明鑫指出，代表關稅競爭下也不一定完全防守，可能可以積極進取。

至於重電產業，龔明鑫表示，產品需要認證，短期替代性低，出口仍有支撐力；台灣主要競爭對手為中國和歐盟，後者競爭壓力較大。

關於塑膠製品產業，龔明鑫表示，主要競爭對手是中國大陸和墨西哥，台灣並不處於劣勢，目前應盡快強化產品提升，並爭取中國讓出的市場，讓企業獲得更好支撐。

