對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

美國對台對等關稅目前是既有稅率再疊加20%，在野質疑政府黑箱蓋牌。行政院副院長鄭麗君11日指出，政府本應善盡說明職責，未來將成立線上專區讓各界查詢，未來談判過程中除了爭取對等關稅再調降，並一併磋商232條款，也會爭取關稅不採疊加稅率方式計算。

鄭麗君也強調，沒有所謂黑箱談判問題，未來一旦台美達成協議，就會立即向國會及社會完整說明，並提供衝擊影響評估，並將協議文本送交國會審議。

鄭麗君今率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、政務委員兼經貿談判總代表楊珍妮、財政部次長阮清華、經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻、農業部主秘林家榮，在行政院舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」。

針對關稅計算方式，鄭麗君指出，從美方4月公布對等關稅以來，行政院曾對外說明，根據美方行政命令，我國輸美適用稅率是以MFN（最惠國待遇）再加對等關稅計算，談判期間，也就是原稅率加上暫行稅率10%，當前水五金中的水龍頭，原稅率為2.6％，新稅率再加20％，就是22.5％。

鄭麗君說明，我國目前出口到美國農工產品的原稅率，目前平均稅率為3.3％，工業產品為3.1％，農業產品為5%；若以農工產品原稅率占「美國自台灣進口金額級距比重分析」，工業產品多數稅率在5％以下，含括94.6％進口值，農業產品多數稅率在10％以下，含括83.3％進口值。

鄭麗君指出，經濟部國貿署8月5日曾舉辦3000位業者參與的線上說明會，8月15日還有第二場。她說，政府本應善盡說明職責，未來將成立線上專區，讓各界查詢相關資訊。

放眼各國關稅疊加情形，鄭麗君指出，歐盟是例外計算，日本也在爭取，其餘各國原則上採用疊加方式，至於我方立場，她說，後續談判除了爭取對等關稅再降，以及一併磋商232條款，在台美達成協議過程中，針對美方降稅方式，也會努力爭取不採疊加方式計算。 行政院副院長鄭麗君今率團隊在行政院舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」。記者邱德祥／攝影

