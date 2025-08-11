快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

對等關稅目前是疊加 鄭麗君：努力爭取最終稅率不疊加

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君今日親上火線說明對等關稅相關進度。圖／本報資料照片
行政院副院長鄭麗君今日親上火線說明對等關稅相關進度。圖／本報資料照片

行政院副院長鄭麗君11日指出，外界關心的對等關稅目前是採疊加方式，而台美雙方目前正持續磋商中，未來不僅會爭取對等關稅與232條款一起談外，也會爭取不疊加的方式。

鄭麗君今日親上火線說明對等關稅相關進度，她指出，目前我國的對等關稅暫時性稅率為20%，台美雙方對於談判進展都是正面且肯定的，台美雙方已經歷經四輪實體磋商，十次線上磋商，且上周四、五也都在跟美方進行視訊磋商。

鄭麗君表示， 對於在8月1日無法談到最終關稅稅率，除了是時程上的關係外，另一方面是台美雙方未能進入最終總結會議，主要是我國是美國第六大的貿易逆差國，主要來自半導體、資通訊產品，這也涉及232調查，而這個政策也正在持續發展中，我國恰好逆差部分高達九成都在ICT產業中，因此在對等關稅的談判中，也都有一定程度的重疊性，因此我方也會積極爭取對等關稅與232條款一併討論，並且爭取最佳及最合理的稅率。

鄭麗君也重申，談判並沒有黑箱，主要還是因為台美雙方最終稅率並未談妥，且雙方有簽署保密條款，未來談妥後，也會公開文本，也會向國人完整說明，此外對於目前對等關稅的計算方式大多是採疊加方式，除了歐盟以外，我方也會努力爭取不要疊加。

關稅 台美關係

延伸閱讀

「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

台美關稅「還有降的機會？」鄭麗君回台無新進展 網嘲：飛了5趟結果是空

影／鄭麗君今晨返台：與美談判繼續進行 努力爭取更好稅率

鄭麗君返台：談判還要進行 繼續努力爭取更好稅率

相關新聞

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

美國對台對等關稅目前是既有稅率再疊加20%，在野質疑政府黑箱蓋牌。行政院副院長鄭麗君11日指出，政府本應善盡說明職責，未...

談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

行政院副院長鄭麗君和行政院秘書長龔明鑫今天下午舉行記者會說明美國對等關稅相關議題及產業支持方案，龔明鑫分析受衝擊的工業產...

對等關稅目前是疊加 鄭麗君：努力爭取最終稅率不疊加

行政院副院長鄭麗君11日指出，外界關心的對等關稅目前是採疊加方式，而台美雙方目前正持續磋商中，未來不僅會爭取對等關稅與2...

美國關稅對台最少20% 中市農業局：擔心農產品是否開放進口

美國關稅對台最少20%已影響許多產業，台中市農業局表示，台中市農產品外銷主要輸銷到日本及東南亞，輸往美國不多，農業局更擔...

「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%，國內近來掀起關稅疊加「20＋N」爭議，各界也關注台美談判動態，以及美國將公布的...

台稅率20%+N 立委質疑：經濟部報告未納入基礎關稅疊加

立委許宇甄指出，經濟部8月1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，在關稅數據最關鍵之處，未註明歐盟、日本的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。