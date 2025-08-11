對等關稅目前是疊加 鄭麗君：努力爭取最終稅率不疊加

行政院副院長鄭麗君11日指出，外界關心的對等關稅目前是採疊加方式，而台美雙方目前正持續磋商中，未來不僅會爭取對等關稅與232條款一起談外，也會爭取不疊加的方式。

鄭麗君今日親上火線說明對等關稅相關進度，她指出，目前我國的對等關稅暫時性稅率為20%，台美雙方對於談判進展都是正面且肯定的，台美雙方已經歷經四輪實體磋商，十次線上磋商，且上周四、五也都在跟美方進行視訊磋商。

鄭麗君表示， 對於在8月1日無法談到最終關稅稅率，除了是時程上的關係外，另一方面是台美雙方未能進入最終總結會議，主要是我國是美國第六大的貿易逆差國，主要來自半導體、資通訊產品，這也涉及232調查，而這個政策也正在持續發展中，我國恰好逆差部分高達九成都在ICT產業中，因此在對等關稅的談判中，也都有一定程度的重疊性，因此我方也會積極爭取對等關稅與232條款一併討論，並且爭取最佳及最合理的稅率。

鄭麗君也重申，談判並沒有黑箱，主要還是因為台美雙方最終稅率並未談妥，且雙方有簽署保密條款，未來談妥後，也會公開文本，也會向國人完整說明，此外對於目前對等關稅的計算方式大多是採疊加方式，除了歐盟以外，我方也會努力爭取不要疊加。

