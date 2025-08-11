快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

立委關切關稅衝擊銀行資產品質 金管會估影響可控

中央社／ 台北11日電

美國對等關稅實施，外界關注對本國銀行資產品質影響。金管會今天表示，對金融業影響主要在信用風險，根據近期銀行7月底回報壓力測試結果，初步判斷影響還好，銀行因過去累積的資本厚實度，可度過關稅衝擊。

立法院財委會今天上午考察台灣金融研訓院，國民黨立委賴士葆、國民黨立委羅明才、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰、台灣金融研訓院董事長雷仲達、台灣金融研訓院院長高一誠都親自出席。

賴士葆表示，美國關稅議題可能對傳統產業等造成無薪假衝擊，關注銀行近期壓力測試結果，以及是否有因應措施。

金管會副主委陳彥良表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政策、虛擬貨幣與AI議題，金融業算是海嘯第二排，從市場風險、信用風險與匯率議題來看，因法規對銀行投資有限制，評估市場風險影響不大，主要影響在信用風險，強調銀行雨天不收傘。

金管會銀行局長童政彰說，美國4月初宣布對等關稅措施後，金管會就與經濟部、銀行公會開會，設想關稅對產業可能影響。金管會也透過銀行公會發函金融機構，舊貸部分展延到今年底，確保資金不中斷，開會後也請金融機構設置單一協助窗口。

童政彰指出，經濟部也透過信保基金提供保證，對評估影響較大產業提高保證額度；至於資產品質影響，今年壓力測試也把關稅受到衝擊等變數納入考量，銀行7月底回報壓力測試結果，初步看起來情況還好，加壓情況下，銀行因過去累積的備抵呆帳與資本厚實度，都可度過關稅衝擊。

另外，羅明才也關注金管會對於虛擬貨幣交易所來台態度，賴士葆也詢問台灣是否有機會發行穩定幣等。

陳彥良指出，金融的基礎建設就是法規，對於虛擬貨幣資產，台灣基本上也先從洗錢防制開始，再來鼓勵成立公會，並在立法院推動下，金管會也提出虛擬資產服務法草案，已在6月送到行政院。

童政彰表示，專法中包括產業面的公司治理、法規遵循、風險管理等都有完整規管措施，將虛擬資產視為產業看待。專法中也給穩定幣法律上地位，未來都要經過央行與金管會同意後才能發行穩定幣，也希望穩定幣的發展對金融市場衝擊可降到最低。

童政彰指出，觀察美國近期通過的法案，穩定幣確實有國家戰略高度，可以看到美債遇到信心危機時，發行美元穩定幣，以準備資產來看，確實提供美債需求面一定支撐力道。穩定幣若在虛擬世界被認可，也掌握國家貨幣清算權跟貨幣發行權，金管會對此持開放態度。

至於亞洲國家的穩定幣現況，童政彰說明，新加坡、日本跟香港有相關法規，但目前皆未正式發行穩定幣。待後續專法通過後，再透過金融研訓院等單位蒐集外界意見，著手訂定子法。

關稅 台美關係

延伸閱讀

助攻亞資中心發展 金融研訓院3面向培訓人才

美課台稅率是+20% 賴士葆：賴清德、卓榮泰不懂治國 快求救

半導體美擬課100％關稅 賴士葆批賴政府：如馬關條約喪權辱國

罷團公告指「賴士葆就是漢奸走狗賣國賊」 公然侮辱獲不起訴

相關新聞

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

美國對台對等關稅目前是既有稅率再疊加20%，在野質疑政府黑箱蓋牌。行政院副院長鄭麗君11日指出，政府本應善盡說明職責，未...

談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

行政院副院長鄭麗君和行政院秘書長龔明鑫今天下午舉行記者會說明美國對等關稅相關議題及產業支持方案，龔明鑫分析受衝擊的工業產...

對等關稅目前是疊加 鄭麗君：努力爭取最終稅率不疊加

行政院副院長鄭麗君11日指出，外界關心的對等關稅目前是採疊加方式，而台美雙方目前正持續磋商中，未來不僅會爭取對等關稅與2...

美國關稅對台最少20% 中市農業局：擔心農產品是否開放進口

美國關稅對台最少20%已影響許多產業，台中市農業局表示，台中市農產品外銷主要輸銷到日本及東南亞，輸往美國不多，農業局更擔...

「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%，國內近來掀起關稅疊加「20＋N」爭議，各界也關注台美談判動態，以及美國將公布的...

台稅率20%+N 立委質疑：經濟部報告未納入基礎關稅疊加

立委許宇甄指出，經濟部8月1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，在關稅數據最關鍵之處，未註明歐盟、日本的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。