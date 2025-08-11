立委關切關稅衝擊銀行資產品質 金管會估影響可控

美國對等關稅實施，外界關注對本國銀行資產品質影響。金管會今天表示，對金融業影響主要在信用風險，根據近期銀行7月底回報壓力測試結果，初步判斷影響還好，銀行因過去累積的資本厚實度，可度過關稅衝擊。

立法院財委會今天上午考察台灣金融研訓院，國民黨立委賴士葆、國民黨立委羅明才、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰、台灣金融研訓院董事長雷仲達、台灣金融研訓院院長高一誠都親自出席。

賴士葆表示，美國關稅議題可能對傳統產業等造成無薪假衝擊，關注銀行近期壓力測試結果，以及是否有因應措施。

金管會副主委陳彥良表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政策、虛擬貨幣與AI議題，金融業算是海嘯第二排，從市場風險、信用風險與匯率議題來看，因法規對銀行投資有限制，評估市場風險影響不大，主要影響在信用風險，強調銀行雨天不收傘。

金管會銀行局長童政彰說，美國4月初宣布對等關稅措施後，金管會就與經濟部、銀行公會開會，設想關稅對產業可能影響。金管會也透過銀行公會發函金融機構，舊貸部分展延到今年底，確保資金不中斷，開會後也請金融機構設置單一協助窗口。

童政彰指出，經濟部也透過信保基金提供保證，對評估影響較大產業提高保證額度；至於資產品質影響，今年壓力測試也把關稅受到衝擊等變數納入考量，銀行7月底回報壓力測試結果，初步看起來情況還好，加壓情況下，銀行因過去累積的備抵呆帳與資本厚實度，都可度過關稅衝擊。

另外，羅明才也關注金管會對於虛擬貨幣交易所來台態度，賴士葆也詢問台灣是否有機會發行穩定幣等。

陳彥良指出，金融的基礎建設就是法規，對於虛擬貨幣資產，台灣基本上也先從洗錢防制開始，再來鼓勵成立公會，並在立法院推動下，金管會也提出虛擬資產服務法草案，已在6月送到行政院。

童政彰表示，專法中包括產業面的公司治理、法規遵循、風險管理等都有完整規管措施，將虛擬資產視為產業看待。專法中也給穩定幣法律上地位，未來都要經過央行與金管會同意後才能發行穩定幣，也希望穩定幣的發展對金融市場衝擊可降到最低。

童政彰指出，觀察美國近期通過的法案，穩定幣確實有國家戰略高度，可以看到美債遇到信心危機時，發行美元穩定幣，以準備資產來看，確實提供美債需求面一定支撐力道。穩定幣若在虛擬世界被認可，也掌握國家貨幣清算權跟貨幣發行權，金管會對此持開放態度。

至於亞洲國家的穩定幣現況，童政彰說明，新加坡、日本跟香港有相關法規，但目前皆未正式發行穩定幣。待後續專法通過後，再透過金融研訓院等單位蒐集外界意見，著手訂定子法。

商品推薦