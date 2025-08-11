快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強:東廠來了!

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君:將向美方爭取不疊加稅率

助業者因應關稅 信保基金:專案貸款擴大適用對象

中央社／ 台北11日電

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%。為協助外銷業者因應衝擊，信保基金表示，提供外銷貸款優惠保證加碼信用保證等措施，並擴大中小微企業多元發展專案貸款的保證對象，每家事業最高可申請新台幣3500萬元貸款，保證成數最低9成。

為減緩國內產業受美國加徵關稅衝擊，行政院整合跨部會資源，推出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。

中小企業信用保證基金今天發布新聞稿表示，配合政府政策，提供「外銷貸款優惠保證加碼信用保證」及「協助企業取得避險額度信用保證措施」，並擴大「中小微企業多元發展專案貸款」的保證對象，運用金融力量協助企業維持正常營運。

針對受美國關稅影響、營收減少達10%的企業，信保基金表示，推出「外銷貸款優惠保證加碼信用保證」，提供優惠保證手續費率，並依企業規模給予不同額度支持，每家中小企業最高可申請6000萬元貸款，保證成數高達95%，前2年保證手續費由政府全額負擔；非中小企業最高可申請1億元貸款，保證成數為8至9成。

為協助企業穩定出口利潤，並降低匯率波動帶來的風險，信保基金指出，也推出「協助企業取得避險額度信用保證措施」，只要是已申請外銷貸款保證的企業，若有避險需求，信保基金將額外提供最高6000萬元避險額度，此措施不僅免收保證手續費，更提供10成保證，且金融機構在保證期間內不得額外收取任何手續費或保證金。

此外，信保基金表示，擴大「中小微企業多元發展專案貸款」的保證對象，新增直接或間接因美國關稅影響，且營收減少達10%的企業，不再受限於員工人數30人以下的條件，每家事業最高可申請3500萬元貸款，保證成數最低9成，貸款額度在100萬元以內，保證成數更可達10成，同樣享有低保證手續費率優惠。

信保基金董事長魏明谷表示，信保基金作為國家經營的保證機構，將全力配合政府政策，協助企業應對國際情勢變化，做中小企業最堅強的靠山。

