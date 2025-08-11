美國關稅對台最少20% 中市農業局：擔心農產品是否開放進口

美國關稅對台最少20%已影響許多產業，台中市農業局表示，台中市農產品外銷主要輸銷到日本及東南亞，輸往美國不多，農業局更擔憂的是台美之間的談判是否涉及我國農產品開放進口，如稻米、豬肉、雞肉等，美國低價產品將對台中市農業構成挑戰，影響農民收益及國家糧食安全。

台中市農業局表示，民國113年台中市出口美國有文心蘭（切花）約53.7萬元，占台中市該品項外銷比例 0.23%，另地瓜初級加工品約473萬元，占台中市該品項外銷比例 26%。

台中市政府已配合農業部農漁協助方案針對產業紓困、提升產業競爭力、開拓多元市場3面向研擬相關因應措施。將透過強化國產畜產品及稻米品牌行銷、推廣飲食文化、升級冷鏈物流及支持產業轉型等，建立消費者對國產農產品的購買信心及強化產業競爭力，減輕進口的衝擊，穩定市場。

立法院副院長江啟臣表示，最近大家都很關心美國關稅對我們的衝擊，尤其是農民朋友們都很擔心附加條件是否包含進一步開放農產品，他說台灣是小農經濟，面對的是市場開放、國際關稅競爭、農村人口老化，甚至氣候異常等多重挑戰。

他說這幾天社會上討論關稅議題，大家多關注中小企業和製造業，但其實農業同樣是非常敏感且脆弱需要保護的產業。

