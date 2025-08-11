關稅疊加20＋N 引爭議 鄭麗君將親上火線說明

美國對等關稅台灣暫時性稅率為20%，上周行政院經貿辦指出，我國關稅為疊加「20＋N」，引起各界關注。對此，行政院11日下午三點將召開記者會，由行政院副院長鄭麗君下午3時將親上火線回覆對等關稅相關議題，並說明產業支持方案。

行政院指出，鄭麗君將率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、經貿談判總代表兼政務委員楊珍妮、財政部次長阮清華、經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻、農業部主秘林家榮，針對近日各界關注的美國對等關稅相關議題及產業支持方案，進行回應及說明。

行政院經貿談判辦公室上周五強調，4月時即說明對等關稅採疊加計算，將持續與美磋商爭取合理稅率，但在野質疑政府未善盡說明，也未回應產業焦慮，工商團體也喊話政府釐清資訊，公布完整清單，協助產業提早布局因應，相關爭議持續延燒，也有待行政團隊進一步說明釐清。

商品推薦