「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%，國內近來掀起關稅疊加「20＋N」爭議，各界也關注台美談判動態，以及美國將公布的232條款半導體關稅。行政院副院長鄭麗君下午3時將親上火線回覆對等關稅相關議題，並說明產業支持方案。

鄭麗君是台灣對美貿易談判代表。圖／本報資料照片

根據行政院最新通知，鄭麗君將率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、經貿談判總代表兼政務委員楊珍妮、財政部次長阮清華、經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻、農業部主秘林家榮，針對近日各界關注的美國對等關稅相關議題及產業支持方案，進行回應及說明。

8月7日起，台灣暫行關稅稅率為20%，日本、韓國最新稅率為15%，泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓為19%，越南同為20%，印度則為25%。行政院盤點，工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭、鬼頭刀等產品都會受到競爭對手挑戰，加上半導體關稅將公布，如何提出策略協助成為政府要務。

而美國預計本周公告232條款半導體關稅，行政院緊盯實施範圍、課稅方式、豁免條件及執行細節，在在牽動930億元的政府產業支持預算是否調整。

此外，儘管行政院經貿談判辦公室強調，4月時即說明對等關稅採疊加計算，將持續與美磋商爭取合理稅率，但在野質疑政府未善盡說明，也未回應產業焦慮，工商團體也喊話政府釐清資訊，公布完整清單，協助產業提早布局因應，相關爭議持續延燒，也有待行政團隊進一步說明釐清。

