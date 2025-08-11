快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%，國內近來掀起關稅疊加「20＋N」爭議，各界也關注台美談判動態，以及美國將公布的232條款半導體關稅。行政院副院長鄭麗君下午3時將親上火線回覆對等關稅相關議題，並說明產業支持方案。

鄭麗君是台灣對美貿易談判代表。圖／本報資料照片
鄭麗君是台灣對美貿易談判代表。圖／本報資料照片

根據行政院最新通知，鄭麗君將率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、經貿談判總代表兼政務委員楊珍妮、財政部次長阮清華、經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻、農業部主秘林家榮，針對近日各界關注的美國對等關稅相關議題及產業支持方案，進行回應及說明。

8月7日起，台灣暫行關稅稅率為20%，日本、韓國最新稅率為15%，泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓為19%，越南同為20%，印度則為25%。行政院盤點，工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭、鬼頭刀等產品都會受到競爭對手挑戰，加上半導體關稅將公布，如何提出策略協助成為政府要務。

而美國預計本周公告232條款半導體關稅，行政院緊盯實施範圍、課稅方式、豁免條件及執行細節，在在牽動930億元的政府產業支持預算是否調整。

此外，儘管行政院經貿談判辦公室強調，4月時即說明對等關稅採疊加計算，將持續與美磋商爭取合理稅率，但在野質疑政府未善盡說明，也未回應產業焦慮，工商團體也喊話政府釐清資訊，公布完整清單，協助產業提早布局因應，相關爭議持續延燒，也有待行政團隊進一步說明釐清。

關稅 鄭麗君 台美關係

延伸閱讀

台美關稅「還有降的機會？」鄭麗君回台無新進展 網嘲：飛了5趟結果是空

影／鄭麗君今晨返台：與美談判繼續進行 努力爭取更好稅率

鄭麗君返台：談判還要進行 繼續努力爭取更好稅率

川普談判桌上的台灣「拚命三娘」 鄭麗君、楊珍妮還要繼續談

相關新聞

「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%，國內近來掀起關稅疊加「20＋N」爭議，各界也關注台美談判動態，以及美國將公布的...

關稅連動軍購？ 牛煦庭：這就是希望談判不要黑箱的原因

外媒報導美國總統川普以「關稅大棒」來促我增加軍購經費。國民黨立委牛煦庭表示，這就是當初希望關稅談判不要關在黑箱子內的原因...

美國關稅對台最少20% 中市農業局：擔心農產品是否開放進口

美國關稅對台最少20%已影響許多產業，台中市農業局表示，台中市農產品外銷主要輸銷到日本及東南亞，輸往美國不多，農業局更擔...

台稅率20%+N 立委質疑：經濟部報告未納入基礎關稅疊加

立委許宇甄指出，經濟部8月1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，在關稅數據最關鍵之處，未註明歐盟、日本的...

台關稅20%+N 國民黨：4.2萬人減薪失業、產值虧破1.6%

國民黨11日於臉書社群質疑，美國公布對台關稅政策，賴政府選擇開盲盒，讓全民摸不著頭緒。一開始政府一再強調的20%關稅，其...

批政府對疊加關稅說明不足 王鴻薇：連民進黨內部都炸鍋

立法院外交及國防委員會本周四將邀請相關部會首長，報告美國對等關稅案，藍綠立委都質疑政院的說明不足。國民黨立法院黨團書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。