聽新聞
0:00 / 0:00
「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明
美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%，國內近來掀起關稅疊加「20＋N」爭議，各界也關注台美談判動態，以及美國將公布的232條款半導體關稅。行政院副院長鄭麗君下午3時將親上火線回覆對等關稅相關議題，並說明產業支持方案。
根據行政院最新通知，鄭麗君將率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、經貿談判總代表兼政務委員楊珍妮、財政部次長阮清華、經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻、農業部主秘林家榮，針對近日各界關注的美國對等關稅相關議題及產業支持方案，進行回應及說明。
8月7日起，台灣暫行關稅稅率為20%，日本、韓國最新稅率為15%，泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓為19%，越南同為20%，印度則為25%。行政院盤點，工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭、鬼頭刀等產品都會受到競爭對手挑戰，加上半導體關稅將公布，如何提出策略協助成為政府要務。
而美國預計本周公告232條款半導體關稅，行政院緊盯實施範圍、課稅方式、豁免條件及執行細節，在在牽動930億元的政府產業支持預算是否調整。
此外，儘管行政院經貿談判辦公室強調，4月時即說明對等關稅採疊加計算，將持續與美磋商爭取合理稅率，但在野質疑政府未善盡說明，也未回應產業焦慮，工商團體也喊話政府釐清資訊，公布完整清單，協助產業提早布局因應，相關爭議持續延燒，也有待行政團隊進一步說明釐清。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言