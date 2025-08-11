快訊

台稅率20%+N 立委質疑：經濟部報告未納入基礎關稅疊加

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

立委許宇甄指出，經濟部8月1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，在關稅數據最關鍵之處，未註明歐盟、日本的15%關稅是不用疊加的數字，也未說明台灣的20%關稅還需要疊加基礎關稅。

許宇甄表示，經濟部報告直接以15%對20%作表面比較，這等於把兩種完全不同的計算方式，硬湊在同一份報告裡混淆視聽。換句話說，經濟部自己都沒搞清楚疊加的問題，政府卻還質疑外界批評，把氣撒在監督者和國人身上。

許宇甄指出，該份官方報告以20%對等關稅進行衝擊評估，卻未將基礎關稅疊加部分納入，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。

根據報告，以2024年產值估算，扣件1,540億元、工具機995億元、水五金566億元、手工具830億元、汽車零組件2,946億元、塑膠製品3,991億元、模具575億元、紡織3431億元，整體衝擊幅度3%至10%，影響高達3萬家廠商。許宇甄說，這還是在「低估」未疊加的情況下的數字，若加上疊加關稅與匯率升值，損失恐怕會倍增。

許宇甄指出，近期台幣對美元升值幅度已高於日韓，對出口企業而言，這意味著本就不多的價格優勢被快速吞蝕。再加上比日韓高5%的對等關稅、基礎關稅，以及全球需求疲軟，台灣企業幾乎是被捆上鎖鏈推入暴風雨中的大海，四面八方都是殺傷力十足的貿易衝擊波。

許宇甄批評，一個連基本事實都不敢正面承認的政府，如何贏得企業與民眾的信任？一個在談判桌上屢屢失分的政府，又有何資格保護國家的經濟命脈？政府不僅讓台灣在全球供應鏈重組中被邊緣化，更讓經濟陷入可能的連鎖性衰退。

許宇甄強調，民進黨昔日高喊對外談判要「公開透明」，如今卻連真相都要遮遮掩掩；面對外界質疑，甚至將之視為政治攻擊。政府面對關稅衝擊，不僅漏洞百出、反應遲緩，更顯示出嚴重缺乏擔當，暴露領導核心出了問題。

許宇甄呼籲，政府承擔責任，別再拿保密協定當擋箭牌，應向國人公開關稅談判全貌與未來應對方案；若能力不足，就應放下身段，讓朝野、產業與全民共同出力。

