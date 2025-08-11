台關稅20%+N 國民黨：4.2萬人減薪失業、產值虧破1.6%

國民黨11日於臉書社群質疑，美國公布對台關稅政策，賴政府選擇開盲盒，讓全民摸不著頭緒。一開始政府一再強調的20%關稅，其實只是「基本門檻」，事實是不僅20%，還會加上原有的最惠國稅率（MFN），讓企業和民眾面對更大衝擊。

國民黨抨擊，賴政府在面對這場關稅風暴時，選擇「開盲盒」式的溝通方式，民眾根本無法預測未來的影響，企業也無法準備應對。當大家問「為什麼20%關稅會這麼高？」時，政府卻只會回應「早就說過了」、誇談判團隊「辛苦」，卻完全忽略了這些加成的關稅，對台灣產業與民生的巨大衝擊。

國民黨質疑，相比日本政府誠實公開保護國民利益，賴政府想繼續讓人民開「關稅盲盒」？

針對美國對等關稅，日本政府由首相石破茂立即在NHK誠實與民眾溝通。日本政府面對民意，也立即派遣代表赴美進行高層談判。最終美方同意修改行政命令，撤回額外關稅，並退還過徵稅款。關鍵要點是日方誠實公開，快速反應，並成功保護國民利益。

反觀我國，當美國公布對台關稅達20%，政府聲稱是「暫時性關稅」，直到8月7日關稅實施時，經濟部才跟民眾坦承，原來20%是疊加關稅。台灣對美關稅不僅沒降低，反而高於日韓，且還有10%匯損影響。國民黨批評，政府避重就輕，無視民眾關心的問題，沒有實質談判成果。

國民黨表示，根據調查，受到美國關稅衝擊，將有4.2萬人面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。面對此關稅風暴，台灣的產業正面臨重大危機，但政府不但迴避問題，還一再將焦點放在政治口水戰上，讓關稅衝擊日益加劇，產業與民生的問題一再被漠視。

對此，國民黨呼籲賴政府，立即提出有效的「關稅衝擊應對方案」幫助產業和民眾渡過難關；並推動普發現金，振興內需，緩解民生壓力。

