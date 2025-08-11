快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

台關稅20%+N 國民黨：4.2萬人減薪失業、產值虧破1.6%

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
針對美國關稅，日本與台灣政府態度對比。圖／國民黨臉書
針對美國關稅，日本與台灣政府態度對比。圖／國民黨臉書

國民黨11日於臉書社群質疑，美國公布對台關稅政策，賴政府選擇開盲盒，讓全民摸不著頭緒。一開始政府一再強調的20%關稅，其實只是「基本門檻」，事實是不僅20%，還會加上原有的最惠國稅率（MFN），讓企業和民眾面對更大衝擊。

國民黨抨擊，賴政府在面對這場關稅風暴時，選擇「開盲盒」式的溝通方式，民眾根本無法預測未來的影響，企業也無法準備應對。當大家問「為什麼20%關稅會這麼高？」時，政府卻只會回應「早就說過了」、誇談判團隊「辛苦」，卻完全忽略了這些加成的關稅，對台灣產業與民生的巨大衝擊。

國民黨質疑，相比日本政府誠實公開保護國民利益，賴政府想繼續讓人民開「關稅盲盒」？

針對美國對等關稅，日本政府由首相石破茂立即在NHK誠實與民眾溝通。日本政府面對民意，也立即派遣代表赴美進行高層談判。最終美方同意修改行政命令，撤回額外關稅，並退還過徵稅款。關鍵要點是日方誠實公開，快速反應，並成功保護國民利益。

反觀我國，當美國公布對台關稅達20%，政府聲稱是「暫時性關稅」，直到8月7日關稅實施時，經濟部才跟民眾坦承，原來20%是疊加關稅。台灣對美關稅不僅沒降低，反而高於日韓，且還有10%匯損影響。國民黨批評，政府避重就輕，無視民眾關心的問題，沒有實質談判成果。

國民黨表示，根據調查，受到美國關稅衝擊，將有4.2萬人面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。面對此關稅風暴，台灣的產業正面臨重大危機，但政府不但迴避問題，還一再將焦點放在政治口水戰上，讓關稅衝擊日益加劇，產業與民生的問題一再被漠視。

對此，國民黨呼籲賴政府，立即提出有效的「關稅衝擊應對方案」幫助產業和民眾渡過難關；並推動普發現金，振興內需，緩解民生壓力。

關稅 台美關係

延伸閱讀

批政府對疊加關稅說明不足 王鴻薇：連民進黨內部都炸鍋

北韓回應李在明善意 拆邊境擴音器 日媒：李訪美前先訪日

石破下台倒數？昔親信公開倒戈 自民黨提前改選總裁聲浪高

石破茂下台倒數？昔日親信遞辭呈 自民黨提前改選總裁聲浪高漲

相關新聞

「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%，國內近來掀起關稅疊加「20＋N」爭議，各界也關注台美談判動態，以及美國將公布的...

關稅連動軍購？ 牛煦庭：這就是希望談判不要黑箱的原因

外媒報導美國總統川普以「關稅大棒」來促我增加軍購經費。國民黨立委牛煦庭表示，這就是當初希望關稅談判不要關在黑箱子內的原因...

美國關稅對台最少20% 中市農業局：擔心農產品是否開放進口

美國關稅對台最少20%已影響許多產業，台中市農業局表示，台中市農產品外銷主要輸銷到日本及東南亞，輸往美國不多，農業局更擔...

台稅率20%+N 立委質疑：經濟部報告未納入基礎關稅疊加

立委許宇甄指出，經濟部8月1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，在關稅數據最關鍵之處，未註明歐盟、日本的...

台關稅20%+N 國民黨：4.2萬人減薪失業、產值虧破1.6%

國民黨11日於臉書社群質疑，美國公布對台關稅政策，賴政府選擇開盲盒，讓全民摸不著頭緒。一開始政府一再強調的20%關稅，其...

批政府對疊加關稅說明不足 王鴻薇：連民進黨內部都炸鍋

立法院外交及國防委員會本周四將邀請相關部會首長，報告美國對等關稅案，藍綠立委都質疑政院的說明不足。國民黨立法院黨團書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。