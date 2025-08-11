藍批處理關稅疊加黑箱 綠：可揭露範圍做到透明公開

快訊

中央社／ 台北11日電

美國對等關稅疊加引發關注，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤曾表示，行政院4月4日已清楚說明。但國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天質疑，政府輕率、黑箱的態度，讓人難以接受。

吳思瑤今天接受媒體訪問表示，任何關稅談判都應盡可能在可以揭露的範圍，做到透明公開，清楚揭示和清楚說明，這是執政團隊的責任。如果社會仍有不明白的地方，行政部門想方設法強化資訊，這是行政部門的工作，行政部門政策說明如有不足，就盡量做更多、做更好。

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%。行政院經貿談判辦公室指出，根據美國行政命令，僅有歐盟稅率不是用疊加方式計算，其餘各國對等關稅是採產品原有MFN（最惠國待遇）關稅稅率，再疊加對等關稅稅率。

民眾黨主席黃國昌日前抨擊行政團隊，從頭到尾都沒告知關稅疊加。吳思瑤則表示，行政院4月4日就清楚說明。

王鴻薇今天透過媒體群組批評，美國新的貿易關稅上路後，大家才發現所謂的20%根本不是天花板，而是要由原來的稅率疊加上去，這樣的規定讓所有企業、輿論炸鍋，不解政府為何沒事先告知，很多人都是因為日本向美國爭取不要疊加關稅，才知道台灣是要疊加關稅。

王鴻薇提到，這樣的做法也讓民進黨內部炸鍋，包括親民進黨的社民黨台北市議員苗博雅、名嘴黃創夏對話的發言，都認為這樣的疊加關稅，讓社會很難接受。

王鴻薇強調，有關疊加關稅的部分，政府竟然那麼晚才讓社會知道，而且公布後，竟還直接輕描淡寫說，4月就已告訴大家了，好像大家為什麼要去質疑似的；政府這樣輕率、黑箱的態度，讓人難以接受。

