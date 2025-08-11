外媒指美擴大關稅談判範圍 綠：善用條件爭取最好

外媒報導指出，美國總統川普欲藉對等關稅強化國安，敦促中國周邊國家與美建立更緊密國防關係。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣應善用重要戰略樞紐地位，以及美國需要台灣做為印太安全協防第一線，建構與美方互惠互利，爭取對我方最好條件。

美國華盛頓郵報9日引述獨家取得的貿易談判文件指出，美政府官員計劃敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。美國官員也試圖向亞洲、中東及非洲國家施壓，要求戰略港口以及電信和監控網絡「去中化」。

吳思瑤上午在立法院回應媒體詢問時，對於華郵報導相關報導，做上述表示。

吳思瑤提到，依華郵的報導內容，台灣如何在這樣的態勢，掌握對我方最有利的位置，善用及利用台灣的第一島鏈重要戰略樞紐地位，強化扮演印太地區和平貢獻及防衛的關鍵位置及力量，並善用美國也需要台灣的做為印太安全協防第一線，在經貿面建構跟美方深化合作，在半導體產業供應鏈互利互惠，爭取對我方最好的條件。

吳思瑤說明，無論是國安加上經貿，或經貿加上國安，我方政府都有掌握這樣的趨勢，做出各項因應及必要作為。

