快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

外媒指美擴大關稅談判範圍 綠：善用條件爭取最好

中央社／ 台北11日電

外媒報導指出，美國總統川普欲藉對等關稅強化國安，敦促中國周邊國家與美建立更緊密國防關係。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣應善用重要戰略樞紐地位，以及美國需要台灣做為印太安全協防第一線，建構與美方互惠互利，爭取對我方最好條件。

美國華盛頓郵報9日引述獨家取得的貿易談判文件指出，美政府官員計劃敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。美國官員也試圖向亞洲、中東及非洲國家施壓，要求戰略港口以及電信和監控網絡「去中化」。

吳思瑤上午在立法院回應媒體詢問時，對於華郵報導相關報導，做上述表示。

吳思瑤提到，依華郵的報導內容，台灣如何在這樣的態勢，掌握對我方最有利的位置，善用及利用台灣的第一島鏈重要戰略樞紐地位，強化扮演印太地區和平貢獻及防衛的關鍵位置及力量，並善用美國也需要台灣的做為印太安全協防第一線，在經貿面建構跟美方深化合作，在半導體產業供應鏈互利互惠，爭取對我方最好的條件。

吳思瑤說明，無論是國安加上經貿，或經貿加上國安，我方政府都有掌握這樣的趨勢，做出各項因應及必要作為。

關稅 台美關係

延伸閱讀

川普恐藉貿易施壓軍事採購？吳思瑤：善用台灣第一島鏈地位

傳軍公教明年要加薪 吳思瑤：未掌握消息

影／關稅風暴來襲 吳思瑤：善用台灣第一島鏈優勢

立院法制局稱憲法解釋只需尊重 吳思瑤：藍白立委又開始故態復萌

相關新聞

關稅連動軍購？ 牛煦庭：這就是希望談判不要黑箱的原因

外媒報導美國總統川普以「關稅大棒」來促我增加軍購經費。國民黨立委牛煦庭表示，這就是當初希望關稅談判不要關在黑箱子內的原因...

批政府對疊加關稅說明不足 王鴻薇：連民進黨內部都炸鍋

立法院外交及國防委員會本周四將邀請相關部會首長，報告美國對等關稅案，藍綠立委都質疑政院的說明不足。國民黨立法院黨團書記長...

影／關稅風暴來襲 吳思瑤：善用台灣第一島鏈優勢

立法委員吳思瑤上午在立法院針對關稅議題受訪，吳思瑤表示美國總統川普既然把經貿跟國安列為一個可以強化美國利益的策略，台灣如...

關稅談判失能 賴政府還選擇性失明與失語　

美國總統川普引發的關稅戰，在各國的政治效應陸續浮現，台灣除被要求增加國防開支，在原有關稅上再疊加20％的談判結果，同樣引爆民怨，賴政府先以機密之名對談判過程全蓋牌，如今談判結果不彰，面對民眾、企業困難應對措施又遲緩，失能的賴政府一再選擇性失明與失語，如何應對當今動盪世局，賴政府有無能力因應，更令人憂心。

國發會：大廠赴美布局會有大動作

美國政府先後對我祭出對等關稅百分之廿、及二三二條款半導體關稅百分之百，預計將帶動台廠新一波赴美投資熱潮。國發會主委劉鏡清...

美232條款半導體關稅 本周將公布

美國川普政府預計本周公告二三二條款半導體關稅，據了解，行政院關注二三二條款實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節等四大重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。