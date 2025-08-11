外媒指美擴大關稅談判範圍 綠：善用條件爭取最好
外媒報導指出，美國總統川普欲藉對等關稅強化國安，敦促中國周邊國家與美建立更緊密國防關係。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣應善用重要戰略樞紐地位，以及美國需要台灣做為印太安全協防第一線，建構與美方互惠互利，爭取對我方最好條件。
美國華盛頓郵報9日引述獨家取得的貿易談判文件指出，美政府官員計劃敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。美國官員也試圖向亞洲、中東及非洲國家施壓，要求戰略港口以及電信和監控網絡「去中化」。
吳思瑤上午在立法院回應媒體詢問時，對於華郵報導相關報導，做上述表示。
吳思瑤提到，依華郵的報導內容，台灣如何在這樣的態勢，掌握對我方最有利的位置，善用及利用台灣的第一島鏈重要戰略樞紐地位，強化扮演印太地區和平貢獻及防衛的關鍵位置及力量，並善用美國也需要台灣的做為印太安全協防第一線，在經貿面建構跟美方深化合作，在半導體產業供應鏈互利互惠，爭取對我方最好的條件。
吳思瑤說明，無論是國安加上經貿，或經貿加上國安，我方政府都有掌握這樣的趨勢，做出各項因應及必要作為。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言