關稅連動軍購？ 牛煦庭：這就是希望談判不要黑箱的原因
外媒報導美國總統川普以「關稅大棒」來促我增加軍購經費。國民黨立委牛煦庭表示，這就是當初希望關稅談判不要關在黑箱子內的原因，台灣要怎麼面對美國威脅利誘，本來就需要更多資訊才能讓大家有效討論；他也歎，大罷免耽擱大半年可以討論因應措施的時間，政府應亡羊補牢。
華盛頓郵報9日獨家報導，根據該報獲得的政府內部文件，美國總統川普肆意利用關稅作為美國權力工具的範圍，恐比已知的更廣泛，涵蓋一系列國安目標及個別公司的利益。談判文件顯示，川普政府計畫促使包括台灣、印度和印尼幾國政府增加國防開支或採購更多美國軍事硬體。
外界憂心，軍購跟關稅是連動的，軍購特別預算案可能達6000億元以上。牛煦庭表示，這就是當初希望關稅談判不要關在黑箱子內的原因，美國用各式各樣方式威脅利誘，台灣要怎麼面對，本就需要大家共同討論；國會本來就是問責的單位，當然希望更多資訊才能有效討論。
牛煦庭感嘆，大罷免耽擱大半年可以討論因應措施的時間，政府應趕快負起責任，具體額度是多少、影響數字是多少，大家都在等真正的衝擊影響評估，這樣的報告何時出來，才會知道配套及怎麼處理，還是希望政府專心處理眼下的經濟危機，不要再搞政治惡鬥。
至於有民進黨人士直呼「看了報紙才知是疊加關稅」，牛煦庭指出，再厲害的人都沒辦法一心多用，要花心思對付在野黨，怎麼會有全部的心力處理關稅問題？怎麼做出有效合宜、安定民心的判斷，所以「亡羊補牢，猶未晚矣」趕快修正、商量怎麼辦，才是眼下最需要面對的方向。
