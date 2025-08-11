批政府對疊加關稅說明不足 王鴻薇：連民進黨內部都炸鍋

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片
立法院外交及國防委員會本周四將邀請相關部會首長，報告美國對等關稅案，藍綠立委都質疑政院的說明不足。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇直呼，現在連民進黨內部都炸鍋，政府還質疑大家的質疑，如此清算、黑箱的態度令人難以接受。

王鴻薇指出，疊加關稅讓所有企業及輿論炸鍋，為何政府沒有事先告訴產業和社會，且很多人都是因為日本跟美國爭取不要疊加關稅，才知道原來台灣是要加疊加關稅的。如此做法連民進黨內部都炸鍋，大家這2天可看到連親民進黨的台北市議員苗博雅或媒體人黃創夏，都直言如此疊加關稅讓社會很難接受。

王鴻薇批評，政府談判結果，我國的稅率比日韓高，達到20%，之前民進黨立法院黨團總召柯建民不是說只有10%嗎，那多出來的10%，到底誰應該負責？且疊加關稅竟然這麼晚才讓社會大眾知道，公布後竟還輕描淡寫「4月就告訴大家」，好像大家為什麼要去質疑。政府如此清算、黑箱的態度實在是讓人難以接受。

關稅 台美關係

