批政府對疊加關稅說明不足 王鴻薇：連民進黨內部都炸鍋
立法院外交及國防委員會本周四將邀請相關部會首長，報告美國對等關稅案，藍綠立委都質疑政院的說明不足。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇直呼，現在連民進黨內部都炸鍋，政府還質疑大家的質疑，如此清算、黑箱的態度令人難以接受。
王鴻薇指出，疊加關稅讓所有企業及輿論炸鍋，為何政府沒有事先告訴產業和社會，且很多人都是因為日本跟美國爭取不要疊加關稅，才知道原來台灣是要加疊加關稅的。如此做法連民進黨內部都炸鍋，大家這2天可看到連親民進黨的台北市議員苗博雅或媒體人黃創夏，都直言如此疊加關稅讓社會很難接受。
王鴻薇批評，政府談判結果，我國的稅率比日韓高，達到20%，之前民進黨立法院黨團總召柯建民不是說只有10%嗎，那多出來的10%，到底誰應該負責？且疊加關稅竟然這麼晚才讓社會大眾知道，公布後竟還輕描淡寫「4月就告訴大家」，好像大家為什麼要去質疑。政府如此清算、黑箱的態度實在是讓人難以接受。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言