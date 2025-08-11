影／關稅風暴來襲 吳思瑤：善用台灣第一島鏈優勢

美國總統川普引發的關稅戰，在各國的政治效應陸續浮現，台灣除被要求增加國防開支，在原有關稅上再疊加20％的談判結果，同樣引爆民怨，賴政府先以機密之名對談判過程全蓋牌，如今談判結果不彰，面對民眾、企業困難應對措施又遲緩，失能的賴政府一再選擇性失明與失語，如何應對當今動盪世局，賴政府有無能力因應，更令人憂心。

2025-08-11 05:50