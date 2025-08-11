影／關稅風暴來襲 吳思瑤：善用台灣第一島鏈優勢

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
立法委員吳思瑤上午在立法院針對關稅議題受訪，吳思瑤表示美國總統川普既然把經貿跟國安列為一個可以強化美國利益的策略，當然就是善用台灣第一島鏈的戰略樞紐，強化在印太地區的和平貢獻，成為關鍵力量。記者葉信菉／攝影
立法委員吳思瑤上午在立法院針對關稅議題受訪，吳思瑤表示美國總統川普既然把經貿跟國安列為一個可以強化美國利益的策略，台灣如何在這樣一個態勢下掌握對我方最有利的位置，當然就是善用台灣第一島鏈的戰略樞紐，強化在印太地區的和平貢獻，成為關鍵力量，經貿面跟美方深化合作，對於半導體產業能夠互利互惠，來扮演重要的核心地位，也爭取對我方最好的條件。

