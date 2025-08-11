聽新聞
美232條款半導體關稅 本周將公布

聯合報／ 記者江睿智周克威、國際中心／綜合報導
美國川普政府預計本周公告二三二條款半導體關稅相關內容，政府關注對產業界的衝擊程度，並將適時調整特別預算的產業支持額度。（路透）
美國川普政府預計本周公告二三二條款半導體關稅，據了解，行政院關注二三二條款實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節等四大重點，將牽動規模九三○億元的政府產業支持預算是否調整。

美中貿易休兵本周屆滿

本周兩大關鍵貿易事件將牽動全球經濟，除了川普政府將公布的半導體關稅細節，另外就是美國與中國大陸的貿易戰休兵期將於十二日屆滿，休兵九十天期間美國對大陸產品課徵百分之五十五關稅，大陸則對美國產品課徵百分之十關稅，若川普不同意延長，美國對陸產品的關稅稅率恐回到百分之一四五，美國銷往大陸的產品稅率則可能回到百分之一二五。美國商務部長盧特尼克上周受訪時說，川普有可能同意貿易戰休兵期再延長九十天。

其中攸關我國半導體出口競爭力的二三二條款相關規定，尤其是政府、產業界的關注焦點。相關官員解讀，川普上周宣布將針對晶片（chip）、半導體（semiconductors）開徵高達百分之百關稅，但廠商在美投資或承諾投資則有望豁免，其中chip定義較明確，如台積電；但semiconductors的定義、範圍則要看美國如何拍板，美國將在正式公告作出註解。簡言之，半導體百分之百關稅範圍是否會包含晶片電子終端產品，須密切關注。

根據財政部統計，今年截至七月，台灣出口美國的晶片（積體電路）共約四十七點七億美元，較去年同期相比成長近四成，半導體關稅豁免範圍有多大、影響有多大，都仍待觀察。

國發會主委劉鏡清日前表示，包括筆電、伺服器、網通等這波是否列在二三二條款課稅的範圍尚未公告；但若再擴大到晶片終端產品設備，目前政府因應對等關稅的產業支援方案九三○億元特別預算規模就必須再擴大，這是應急措施。中長期則是要協助產業立足台灣，布局全球，分散市場、降低風險。

除了產業界關注二三二條款的規定，由於科技股占台股大盤成交比重約六、七成，投資人也關切關稅議題。美股四大指數上周五反彈收紅，原本有利台股上攻，但因國內對等關稅採疊加方式計算，進一步拉大與日、韓等非疊加競爭對手的差距下，市場普遍預期將為今日行情蒙上陰霾，部分法人也趁假日加班評估對各產業及台股的影響。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩等人表示，預計本周公布的半導體等二三二調查最終結果須進一步觀察，但因台積電已投資美國一六五○億美元，最終結果影響台積電程度有限，台股只要台積電沒有大幅拉回，預期行情仍將維持多頭格局。

