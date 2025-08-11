國發會：大廠赴美布局會有大動作
美國政府先後對我祭出對等關稅百分之廿、及二三二條款半導體關稅百分之百，預計將帶動台廠新一波赴美投資熱潮。國發會主委劉鏡清表示，預計我國大廠都會有布局美國大動作，主要是往德州及墨西哥布局，經濟部已向德州州政府爭取免州稅，現待德州參議院通過。
經濟部長郭智輝近日與產業界座談時表示，為緩解關稅衝擊，經濟部計畫在美設置產業園區，「鼓勵」業者前往布局。據了解，主要聚落將落腳在德州，經濟部將在今年下半年在德州設立貿易投資中心，台美雙方並討論建立科技產業園區。
過去五年，半導體上游業者環球晶，以及人工智慧（AI）伺服器組裝廠包括鴻海、廣達、英業達、緯創及旗下伺服器代工廠緯穎、仁寶等幾乎都選擇前進德州。
劉鏡清指出，若是在二三二條款範圍內，台日韓的稅率都一樣，預估台灣大廠主要會往德州達拉斯、墨西哥布局，前者是在美國境內，後者則仍在美墨加協定（USMCA）保障範圍。他透露，經濟部已向德州政府洽談，在德州投資的台商都能免州稅，已獲得州長回應，州眾議院也通過，現在等州參議院通過。
這波台灣大廠赴美投資潮，外界擔憂是否會變成「整個竹科」搬到美國去？劉鏡清表示，只要是根留台灣、再做全球布局，不一定是壞事；比較擔心的是過去中小企業把台灣業務收掉了搬到海外去，事實上對很多企業來說，美國生產成本偏高，所以主要是針對美國市場做移動，同時也會對其他海外市場布局。
至於中小企業如何往海外布局？劉鏡清表示，中小企業因規模小，很難應對當地政府，建議合併整合成產業控股公司，赴海外投資。目前德州是台灣業者在美主要投資目的地，經濟部表示，未來將透過以大帶小的方式，協助業者海外布局；郭智輝近日與產業座談也多次表達，因應美國高關稅，將協助、鼓勵台廠赴美投資。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言