國發會：大廠赴美布局會有大動作

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

美國政府先後對我祭出對等關稅百分之廿、及二三二條款半導體關稅百分之百，預計將帶動台廠新一波赴美投資熱潮。國發會主委劉鏡清表示，預計我國大廠都會有布局美國大動作，主要是往德州及墨西哥布局，經濟部已向德州州政府爭取免州稅，現待德州參議院通過。

經濟部長郭智輝近日與產業界座談時表示，為緩解關稅衝擊，經濟部計畫在美設置產業園區，「鼓勵」業者前往布局。據了解，主要聚落將落腳在德州，經濟部將在今年下半年在德州設立貿易投資中心，台美雙方並討論建立科技產業園區。

過去五年，半導體上游業者環球晶，以及人工智慧（AI）伺服器組裝廠包括鴻海、廣達、英業達、緯創及旗下伺服器代工廠緯穎、仁寶等幾乎都選擇前進德州。

劉鏡清指出，若是在二三二條款範圍內，台日韓的稅率都一樣，預估台灣大廠主要會往德州達拉斯、墨西哥布局，前者是在美國境內，後者則仍在美墨加協定（USMCA）保障範圍。他透露，經濟部已向德州政府洽談，在德州投資的台商都能免州稅，已獲得州長回應，州眾議院也通過，現在等州參議院通過。

這波台灣大廠赴美投資潮，外界擔憂是否會變成「整個竹科」搬到美國去？劉鏡清表示，只要是根留台灣、再做全球布局，不一定是壞事；比較擔心的是過去中小企業把台灣業務收掉了搬到海外去，事實上對很多企業來說，美國生產成本偏高，所以主要是針對美國市場做移動，同時也會對其他海外市場布局。

至於中小企業如何往海外布局？劉鏡清表示，中小企業因規模小，很難應對當地政府，建議合併整合成產業控股公司，赴海外投資。目前德州是台灣業者在美主要投資目的地，經濟部表示，未來將透過以大帶小的方式，協助業者海外布局；郭智輝近日與產業座談也多次表達，因應美國高關稅，將協助、鼓勵台廠赴美投資。

德州 關稅 劉鏡清 郭智輝 台美關係

延伸閱讀

相關新聞

美232條款半導體關稅 本周將公布

美國川普政府預計本周公告二三二條款半導體關稅，據了解，行政院關注二三二條款實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節等四大重...

新聞眼／產業焦慮 賴政府還在搞內鬥

美國對等關稅對全球投下震撼彈，最該穩定國人信心的行政團隊卻再度失職，光是「關稅是否疊加」這項議題，行政院經貿談判辦公室第...

立院周四邀官員報告 藍綠都批關稅疊加說明不足

立法院外交及國防委員會本周四將邀請相關部會首長，報告美國對等關稅案。國民黨籍召委黃仁表示，關稅本就是公開議題，本周邀請官...

韓砸3500億美元都換不到 中經院院長：關稅不疊加是例外

台灣對等關稅為疊加計算引發關注，中經院院長連賢明今天表示，目前僅歐盟和日本談判時成功納入不疊加條款，連韓國花3500億美...

經濟部報告嚴重失真！關稅衝擊遠超預估 凌濤：中小企業「欲哭無目屎」

經濟部日前釋出「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」，國政基金會副執行長凌濤指出，經濟部報告嚴重失真，不願面對真相，看在...

