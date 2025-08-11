聽新聞
新聞眼／產業焦慮 賴政府還在搞內鬥

聯合報／ 本報記者黃婉婷

美國對等關稅對全球投下震撼彈，最該穩定國人信心的行政團隊卻再度失職，光是「關稅是否疊加」這項議題，行政院經貿談判辦公室第一時間喊出「四月已說明」不僅未能止血，更像提油救火，絲毫未傳遞出政府速謀補救的態度，反而讓人嗅出鬥臭在野的味道，難道賴政府不該深自檢討？

關稅「疊加」議題延燒，朝野立委隔空交火，在野質疑政府黑箱，藍營縣市長也紛紛參戰，直呼百分之廿「地板價」會掀起產業恐慌；綠營則反批藍白不做功課。

經貿辦雖援引四月對外說法，強調稅率本來就是疊加，而對等關稅在寬限期的課稅原則，也對應此項說法，因此八月七日新制上路後比照辦理，並不讓人意外；但問題在於，面對社會輿論與業界疑慮，行政團隊未能即時回應社會疑慮，反而顯得冷漠且遲鈍。

對產業界而言，美國總統川普政策變化莫測，本應最能掌握談判細節與動態的行政團隊，卻在資訊混亂之際默不作聲，無論是日前賴總統大動作開記者會說明談判策略，或是美國關稅新制上路那天的行政院會，都沒人再度說明關稅疊加原則，也讓業界不安情緒持續發酵。

諷刺的是，過去府院最愛將台灣與日韓相提並論，但當日本積極為關稅疊加向美方交涉，最終順利守住百分之十五的關稅，我方從經貿辦到經濟部，卻只給出一紙聲明，強調「本來就這樣」，事實上，就連民進黨內都對府院應對大為搖頭，只是不敢對外直言。

就算「關稅疊加」議題稱不上是黑箱，但談判過程中未能清楚交代政府立場、關稅談判進度，某種程度上，就是一種隱瞞，產業焦慮仍舊持續；若賴政府再不改變心態與做法，將耗盡人民對民進黨執政的耐心與信任。

川普 賴政府 台美關係 對等關稅

延伸閱讀

韓砸3500億美元都換不到 中經院院長：關稅不疊加是例外

經濟部報告嚴重失真！關稅衝擊遠超預估 凌濤：中小企業「欲哭無目屎」

影／美對台關稅疊加原有稅率 綠委郭國文：目前仍是未知數

許宇甄批經濟部混淆視聽 對疊加關稅「選擇性失明」

美232條款半導體關稅 本周將公布

美國川普政府預計本周公告二三二條款半導體關稅，據了解，行政院關注二三二條款實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節等四大重...

國發會：大廠赴美布局會有大動作

美國政府先後對我祭出對等關稅百分之廿、及二三二條款半導體關稅百分之百，預計將帶動台廠新一波赴美投資熱潮。國發會主委劉鏡清...

立院周四邀官員報告 藍綠都批關稅疊加說明不足

立法院外交及國防委員會本周四將邀請相關部會首長，報告美國對等關稅案。國民黨籍召委黃仁表示，關稅本就是公開議題，本周邀請官...

韓砸3500億美元都換不到 中經院院長：關稅不疊加是例外

台灣對等關稅為疊加計算引發關注，中經院院長連賢明今天表示，目前僅歐盟和日本談判時成功納入不疊加條款，連韓國花3500億美...

經濟部報告嚴重失真！關稅衝擊遠超預估 凌濤：中小企業「欲哭無目屎」

經濟部日前釋出「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」，國政基金會副執行長凌濤指出，經濟部報告嚴重失真，不願面對真相，看在...

