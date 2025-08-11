新聞眼／產業焦慮 賴政府還在搞內鬥

美國對等關稅對全球投下震撼彈，最該穩定國人信心的行政團隊卻再度失職，光是「關稅是否疊加」這項議題，行政院經貿談判辦公室第一時間喊出「四月已說明」不僅未能止血，更像提油救火，絲毫未傳遞出政府速謀補救的態度，反而讓人嗅出鬥臭在野的味道，難道賴政府不該深自檢討？

關稅「疊加」議題延燒，朝野立委隔空交火，在野質疑政府黑箱，藍營縣市長也紛紛參戰，直呼百分之廿「地板價」會掀起產業恐慌；綠營則反批藍白不做功課。

經貿辦雖援引四月對外說法，強調稅率本來就是疊加，而對等關稅在寬限期的課稅原則，也對應此項說法，因此八月七日新制上路後比照辦理，並不讓人意外；但問題在於，面對社會輿論與業界疑慮，行政團隊未能即時回應社會疑慮，反而顯得冷漠且遲鈍。

對產業界而言，美國總統川普政策變化莫測，本應最能掌握談判細節與動態的行政團隊，卻在資訊混亂之際默不作聲，無論是日前賴總統大動作開記者會說明談判策略，或是美國關稅新制上路那天的行政院會，都沒人再度說明關稅疊加原則，也讓業界不安情緒持續發酵。

諷刺的是，過去府院最愛將台灣與日韓相提並論，但當日本積極為關稅疊加向美方交涉，最終順利守住百分之十五的關稅，我方從經貿辦到經濟部，卻只給出一紙聲明，強調「本來就這樣」，事實上，就連民進黨內都對府院應對大為搖頭，只是不敢對外直言。

就算「關稅疊加」議題稱不上是黑箱，但談判過程中未能清楚交代政府立場、關稅談判進度，某種程度上，就是一種隱瞞，產業焦慮仍舊持續；若賴政府再不改變心態與做法，將耗盡人民對民進黨執政的耐心與信任。

