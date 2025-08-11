立院周四邀官員報告 藍綠都批關稅疊加說明不足

立法院外交及國防委員會本周四將邀請相關部會首長，報告美國對等關稅案。國民黨籍召委黃仁表示，關稅本就是公開議題，本周邀請官員說明美國對等關稅對企業會有什麼影響，政府所謂「暫時」，要暫時到何時？藍綠立委都質疑政院的說明不足。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤雖指稱，行政部門已在四月清楚說明，炒作黑箱顯然悖離事實，但綠營內亦瀰漫一股不滿氣氛，直指政院未明確交代談判動態及最新課稅規則，社會溝通失敗。

不只一位民進黨立委私下透露，黨內不少人都是看報導才知道稅率要疊加，就連相關圖卡也是寫「百分之廿」，此事凸顯政院在談判過程中溝通不足，畢竟四月採疊加是舊資訊，但未來狀況只有政院能說清楚，對於是否比照日本爭取免除疊加，團隊做了哪些努力，人民都看不到，才讓在野有施力點可攻擊。

國民黨立委許宇甄批評，經濟部八月一日釋出的報告，在關鍵處「選擇性失明」，該報告未註明歐盟和日本的百分之十五關稅是不用疊加的數字，也未說明台灣百分之廿關稅還需疊加基礎關稅，把兩種完全不同計算方式，硬湊在同一份報告裡混淆視聽。

許宇甄表示，經濟部自己都沒搞清楚疊加的問題，賴政府和民進黨還厚顏無恥地質疑外界批評。

民進黨內有一派並不埋單經貿辦說法，更形容這是「公關危機」，一名綠營人士指出，儘管政府四月已揭露關稅疊加原則，但談判是動態過程，業者或民眾會想知道政府所謂的百分之廿暫行稅率，是「一口價」或維持「廿＋Ｎ」，而不是想得到「我早就說過了」的回覆。

外委會本周四邀請外交部長，經濟、財政、農業等部次長及行政院經貿談判辦公室副總談判代表，報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」及備詢。

黃仁表示，關稅本就是公開化議題，民進黨籍召委沈伯洋上周卻召開祕密會議，本周將邀集政府關稅談判代表等一同說明美國對等關稅對企業未來的影響及政府的應對；政府所謂「暫時」，是暫時到什麼時候？一年還兩年？另外我國資助以色列引發爭議，也會關注。

民進黨立委陳俊宇表示，宜蘭縣有包含鬼頭刀在內的農漁加工產品銷往美國，希望確認美國新關稅會不會影響到他們。他認為，整體而言，業者比較多疑問和不確定性，但不致恐慌和焦慮。

