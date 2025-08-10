韓砸3500億美元都換不到 中經院院長：關稅不疊加是例外

台灣對等關稅為疊加計算引發關注，中經院院長連賢明今天表示，目前僅歐盟和日本談判時成功納入不疊加條款，連韓國花3500億美元投資美國，都沒換到此條款，而台灣目前是「暫定」稅率，意即談判尚未完成，不可能適用例外。

連賢明今天在臉書發文表示，「好不容易半導體關稅台灣看起來有點樂觀，這兩天又開始吵對等關稅稅率為什麼沒有談到不疊加」，因此分享以下幾點評論。

第1，對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外。連賢明指出，目前只有歐盟和日本在談判時成功把不疊加條款納入。台灣現在是「暫定」稅率，也就是說談判都還沒有完成，當然是適用原則，不可能是適用例外。

第2，有人抱怨說政府談判團隊能力差。連賢明表示，台灣在貿易談判堪比棒球比賽，每次中華隊出去比賽，鄉民都信誓旦旦說哪個投手或是哪個打擊策略才會贏，一群鄉民都比教練還厲害。

他指出，其實台灣球員就那些人，每次組隊也這些球員；同樣的，不論藍或綠執政，派出去貿易談判的就是那些人，幕僚也是中經院或台經院。藍綠同樣一批人，沒有什麼黨派之分。

第3，很多人抱怨談判黑箱，為什麼不事先讓國內知道。連賢明說，他個人贊成貿易談判應該讓國內多參與，但也必須要說，「川老大是故意把貿易談判變得很難透明化」；假設大家對貿易談判有所了解，不難知道貿易談判都是用「年」來算的。

不過，他不諱言，美國總統川普談對等關稅是用「天」在算的，90天要談100多個國家。川普的慣用談判策略是先用很高的稅率威脅，當對方很驚訝的時候，提出一個沒有那麼不合理的對案，在很短時間內要對方決定是否接受。

他舉例表示，日本和美國談判的時候，日本代表去美國7次，幾乎沒有談成什麼結果。但第8次的時候直接被帶到白宮的橢圓辦公室，當場川普把對美投資從4000億美元喊到5500億美元，並要求馬上打電話給首相石破茂，現場決定要不要接受這交易。

「試問這過程哪個環節可以再和國內溝通？要用哪一版協議和國內溝通？」連賢明說，所以才惹出日本說當初談妥稅率不累加，可是白宮公布卻是有累加稅率的事件。即便到現在為止，日本還是沒有對國內公布正式的簽約文件。而據說日本談判代表承認，整個談判都沒有書面簽約。

第4，對等關稅主要影響的是台灣傳產。連賢明表示，受到匯率或稅率影響，傳產這幾年營運頗辛苦，因此會盼著政府能談成比較好的條件。台灣現在還在談判中，他相信納入稅率不疊加條款，會是談判努力的方向。

不過，他也坦言，川普在貿易談判是很現實的，低稅率要拿大投資或大採購來換，就連和川普關係最「鐵」的盟國以色列，稅率也是拿15%而不是英國的10%。韓國花3500億美元投資美國，都沒換到稅率不疊加條款。假設台灣到時候真的鐵了心要換到這條款，「大家能不能接受對美幾千億美元的投資或採購？」

商品推薦