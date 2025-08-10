經濟部報告嚴重失真！關稅衝擊遠超預估 凌濤：中小企業「欲哭無目屎」
經濟部日前釋出「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」，國政基金會副執行長凌濤指出，經濟部報告嚴重失真，不願面對真相，看在中小企業眼裡，真的「欲哭無目屎」，這種地獄哏的「黑色幽默」，沒人會埋單。
凌濤指出，國民黨立委許宇甄發現，經濟部研析報告未區隔日本及歐盟免原本基礎關稅，對台廠的評估還在「美化衝擊」，絕對嚇出產業界一身冷汗。進一步探查衝擊，以今年初基期計算，台灣升值高過日本約3.34%，已經讓台廠感受壓力，如今日本15%關稅結果，台灣高過日5%達20%，就已落差8.34%。
凌濤指出，經濟部報告嚴重失真，不願面對真相。若以工具機為例，美國對台MFN原本平均4.7%，那麼台日落差將達到13%，慘無生路，影響999.5億元產值、1963家廠商，數萬勞工，該報告估產值衝擊3.67%，根本就是欺騙國人。
他提到，再以塑膠製品產業為例，美國對台基本稅率平均4.1%，台日落差12.44%，影響3991億、7776家，數十萬勞工家庭，經濟部報告竟然只估5.28%衝擊，令人搖頭。
凌濤說，賴政府、卓內閣官員、經貿辦、民進黨民代，可否就一次承認，誠實面對台灣該轉型、該補貼、該救濟的方向，不要再搭配綠營節目吹捧「給談判團隊一個讚」，看在中小企業眼裡，真的「欲哭無目屎」，這種地獄哏的「黑色幽默」，沒人會埋單。
他也說，再不踩煞車，賴清德總統的支持度，會在綠營政論訕笑聲中，會在身在同溫層的「囍事中」，繼續無量下跌、自由落體。
