影／美對台關稅疊加原有稅率 綠委郭國文：目前仍是未知數
行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率，立委郭國文今受訪則認為，目前仍處於雙方談判的階段性進行中，還沒有確定的結果與定案，因此不論是稅率、是否疊加都還是未知數，政府已積極與美方接洽，相信在既有的台美關係下，會談出符合國人期待的關稅稅率。
郭國文提到，台南確實有許多傳統產業，中央已因應相關問題提出韌性計畫及經費編列，將要求中央做好「會做最壞的打算、最好的準備」。
