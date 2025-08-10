快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

美關稅來襲「分階飆至250%」！各界憂缺藥潮 台大院長籲：強化學名藥

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁表示，台灣應加強學名藥的研製能力，自給自足降低對原廠藥的依賴性。記者廖靜清／攝影
關稅數字不斷變高？美國對等關稅採「疊加計算」模式，除了半導體外，製藥業關稅計畫可能先調整至150%，再提高到250%，恐對國內製藥業造成巨大影響。台大醫院院長余忠仁表示，目前還未有缺藥問題，但台灣應加強學名藥的研製能力，自給自足降低對原廠藥的依賴性。

美國對等關稅余8月7日上路，將其政策視為糾正長期貿易不平衡，對進口藥品的關稅最終可能高達250%。余忠仁表示，目前評估提高關稅不至於造成缺藥，但川普的新政策已經造成「全球碎片化」，各國經濟正進入充滿挑戰的時代，供應鏈重組恐削弱全球市場的整合。研判往後美國本土的藥價可能較其他國家低，相對其他國家藥價可能會提高，目前較可能受到影響的是中國大陸及歐洲。

余忠仁說，醫院如果出現缺藥問題，最主要是廠商沒有辦法再提供藥，要解決這個困境，國內其實很多藥廠在做學名藥，但學名藥問題在於原料來源，必須從國外進口，一旦原料缺乏就會做不出來。美國進口關稅對台灣用藥的最大影響，在新藥及學名藥的層面不一，原廠藥的價格調整，藥廠還在評估中。

「美國要求廠商降低新藥的價格，其他國家是否受惠，仍看廠商的最後決定。」余忠仁分析，關稅政策牽涉到全球藥廠的藥費調整，因為川普要求各大藥廠降藥價，如果原廠藥的藥價調降，對台灣好像也沒有什麼壞處，反而會變得比較便宜。

余忠仁強調，一切還是牽涉到國際大藥廠的全球的訂價策略，台灣應該逐步提高生物相似藥及學名藥的使用比例，強化自給自足的藥品供應鏈韌性。台灣出口學名藥很大部分其實是進到東南亞、亞洲或是中南美洲的國家，進入美國的學名藥相對不是那麼多。

關稅戰牽動藥價，余忠仁認為，若原廠藥因此降價，台灣可能受惠，不見得是壞事。但因為國內市場小不利談判議價，若藥品往下調，對台灣是有好處；往上調就會對健保有一定程度的壓力，也會影響國人使用原廠藥的機會。

美國關稅戰擾亂市場秩序，為加強這類情況的應變能力，余忠仁說，台灣具備生產技術與基礎，國內各大藥廠應強化學名藥製造能力，有條件投入學名藥與生物相似藥的發，把衝擊降到最低，避免「買不到藥」，而目前台大醫院會持續觀察後續藥價變動的情形。

關稅 美國 藥品 川普 健保 關稅戰 供應鏈 台美關係 對等關稅 台大醫院

立院本周邀官員報告關稅 朝野都關切對產業實際影響

關稅戰牽動藥價 台大院長籲台灣強化學名藥產業

許宇甄批經濟部混淆視聽 對疊加關稅「選擇性失明」

不是砸錢就能降關稅！美媒曝跟川普談判這招最靈 墨西哥親試奏效

影／美對台關稅疊加原有稅率 綠委郭國文：目前仍是未知數

行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率，立委郭國文今受訪則認為，目前仍處於雙方談判的階段性進行中，還沒有確定的結果與...

美關稅來襲「分階飆至250%」！各界憂缺藥潮 台大院長籲：強化學名藥

關稅數字不斷變高？美國對等關稅採「疊加計算」模式，除了半導體外，製藥業關稅計畫可能先調整至150%，再提高到250%，恐...

立院本周邀官員報告關稅 朝野都關切對產業實際影響

立法院外交及國防委員會周四（14日）將邀請外交部、經濟部等相關部會首長，報告美國對等關稅案；排案的國民黨籍召委黃仁表示，...

許宇甄批經濟部混淆視聽 對疊加關稅「選擇性失明」

行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率，並指出相關資訊4月早說明過，引發各界批評。國民黨立委許宇甄表示，經濟部8月釋...

「民進黨早知疊加稅率卻毫無作為」 游淑慧怒：罪加一等、要產業界硬吞

美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，引發各界不滿，但經貿辦卻發新聞稿指出，4月行政院記者會已說過，更引起在野怒火。國民黨台北市議員游淑慧直言，民進黨政府既然早知道是疊加稅率，卻毫無作為，就是「罪加一等」，並強調台日關稅差距因此瞬間從5%擴大為5%+N，差距越拉越大。

【重磅快評】若非大罷免 +20%關稅怎會拖過實施日才引爆

大罷免運動，民團天天罵藍委賣台，恐怕都沒有關稅談判會賣。賴政府硬是拖到美國公告實施日之後，才被動向全台證實對等關稅是+2...

