藍籲公開台美關稅談判全貌 綠：炒作政府隱匿不符事實

中央社／ 台北10日電

針對美國實施對等關稅，國民黨團副書記長許宇甄今天說，經濟部釋出的報告未說明台灣的20%關稅還需要疊加基礎關稅，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏；呼籲總統賴清德出面承擔責任，向民眾公開關稅談判全貌與未來應對方案。

民進黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問表示，4月行政院第一次針對關稅召開的記者會，當時就清楚報告，是採最新談判關稅稅率再加上原有關稅，「是外加不是內含」，內閣4月說明就已揭櫫，在野黨卻炒作是政府隱匿、黑箱，完全與事實不符。

吳思瑤說，支持政府後續談判爭取到更好關稅、減緩產業衝擊，唯有談判得好，即便是疊加也能爭取更好條件，也才是政府首要之務，希望在野黨支持。關稅非常複雜、專業，政府對外說明要讓社會更能正確解讀，而立委要基於事實做合理批評，不能悖於事實。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄今天發布新聞稿表示，經濟部1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，未註明歐盟、日本的15%關稅是不用疊加的數字，也未說明台灣的20%關稅還需要疊加基礎關稅，卻直接以15%對20%作表面比較，這等於把兩種完全不同的計算方式，硬湊在同一份報告裡混淆視聽。

許宇甄認為，經濟部自己都沒搞清楚疊加的問題，政府、民進黨卻還厚顏無恥質疑外界批評。更荒謬的是，一些領政府高額補助的單位也跟著出來幫忙洗地，如今政府因對美談判談崩被戳破，卻上演「見笑轉生氣」，把氣撒在監督者和民眾身上。

許宇甄也說，該份官方報告以20%對等關稅進行衝擊評估，卻未將基礎關稅疊加部分納入，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。

許宇甄舉例，以2024年產值估算，扣件新台幣1540億元、工具機995億元、水五金566億元、手工具830億元、汽車零組件2946億元、塑膠製品3991億元、模具575億元、紡織3431億元，整體衝擊幅度3%至10%，影響高達3萬家廠商。這還是在「低估」未疊加情況下的數字，若加上疊加關稅與匯率升值，損失恐怕會倍增。

許宇甄表示，民進黨昔日高喊對外談判要「公開透明」，如今卻連真相都要遮遮掩掩；面對外界質疑，甚至將之視為政治攻擊。政府面對關稅衝擊不僅漏洞百出、反應遲緩，更顯示出嚴重缺乏擔當，暴露領導核心出了問題。

許宇甄呼籲，賴總統應立即親自出面承擔責任，別再拿保密協定當擋箭牌，應向民眾公開關稅談判全貌與未來應對方案。若能力不足，就應放下身段，讓朝野、產業與全民共同出力，才是負責任的國家領導人。

