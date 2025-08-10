立院本周邀官員報告關稅 朝野都關切對產業實際影響

快訊

聯合報／ 記者張文馨李成蔭／台北即時報導
立法院外交及國防委員會周四（14日）將邀請外交部、經濟部等相關部會首長，報告美國對等關稅案。圖為美總統川普。（歐新社）

立法院外交及國防委員會周四（14日）將邀請外交部、經濟部等相關部會首長，報告美國對等關稅案；排案的國民黨籍召委黃仁表示，關稅本就公開議題，本周邀請官員前來，說明美國對等關稅對企業會有什麼影響，並要求必須對「暫時稅率」說法，說明「暫時」是到何時；民進黨立委陳俊宇則說，將關切談判進展，並代選區業者關心美國關稅的實際影響。

根據外交委員會發布的開會通知，會議主題為「邀請外交部部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告『因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況』，並備質詢。」

黃仁表示，關稅問題本來就是公開化的事情，民進黨卻召開秘密會議，排除國民黨、民眾黨立委參與，因此本周會議將會邀集政府台美關稅談判代表及與會代表等人，以及經濟部一同前來，說明美國對等關稅究竟對企業未來會有怎樣影響，政府會如何解決，尤其政府所謂「暫時」，是暫時到什麼時候？一年還兩年？另外像是其他相關外交議題也都會詢問，像是我國與資助以色列的議題等。

陳俊宇表示，他將關切關稅談判的進展，宜蘭縣有包含鬼頭刀在內的農漁加工產品銷往美國，希望確認美國新關稅會不會影響到他們；此外，也有部分工業廠商在關心談判內容，整體而言，業者比較多疑問和不確定性，但不致恐慌和焦慮。

針對在野黨引疊加稅率批評談判團隊黑箱作業，陳俊宇表示，談判成果還沒有這麼明確，在過程中外部有太多意見的話，會給談判代表增加不必要的壓力；可以肯定的是談判團隊都非常用心，要讓美方感受到台灣的最大善意，在談判獲得最佳利益基礎，讓所有產業都能持續向前。

關稅 外交部 國民黨 民進黨 台美關係 談判團隊

