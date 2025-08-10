許宇甄批經濟部混淆視聽 對疊加關稅「選擇性失明」

行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率，並指出相關資訊4月早說明過，引發各界批評。國民黨立委許宇甄表示，經濟部8月釋出的影響報告中，對疊加關稅「選擇性失明」，比較各國關稅數據時未註明是否疊加，混淆視聽，顯然是自己都沒搞清楚，還對國人「見笑轉生氣」。

經貿辦指出，行政院4月4日開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會時，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。

許宇甄指出，經濟部8月1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，竟在關鍵處「選擇性失明」，該報告未註明歐盟、日本的15%關稅是不用疊加的數字，也未說明台灣的20%關稅還需要疊加基礎關稅，就把兩種完全不同的計算方式硬湊在同一份報告裡混淆視聽。

許宇甄批評，經濟部自己都沒搞清楚疊加的問題，賴政府、民進黨卻還厚顏無恥的質疑外界批評。更荒謬的是，一些領政府高額補助的單位，也跟著出來幫忙洗地，如今賴政府因對美談判談崩被戳破，卻上演「見笑轉生氣」，把氣撒在監督者和國人身上。

許宇甄說明，該官方報告以20%對等關稅評估衝擊評估，以2024年產值估算，扣件1540億元、工具機995億元、水五金566億元、手工具830億元、汽車零組件2946億元、塑膠製品3991億元、模具575億元、紡織3431億元，整體衝擊幅度3%至10%，影響高達3萬家廠商。這還是在未疊加情況下，若加上疊加關稅與匯率升值，損失恐怕會倍增。

許宇甄表示，近期台幣對美元升值幅度已高於日韓，對出口企業而言是價格優勢被快速吞蝕，再加上比日韓高5%的對等關稅、基礎關稅，以及全球需求疲軟，台灣企業幾乎是被捆上鎖鏈推入暴風雨中的大海，四面八方都是殺傷力十足的貿易衝擊波。

許宇甄抨擊，連基本事實都不敢承認的政府，如何贏得企業與民眾的信任？在談判桌上屢屢失分的政府，又有何資格保護國家的經濟命脈？賴清德總統的執政邏輯，是將政治算計凌駕於全民利益之上，把對美談判當作政績表演秀。 國民黨立委許宇甄指出，經濟部最新釋出的影響報告中，對疊加關稅「選擇性失明」，比較各國關稅數據時未註明是否疊加，混淆視聽。圖／許宇甄辦公室提供

