【重磅快評】若非大罷免 +20%關稅怎會拖過實施日才引爆

大罷免運動，民團天天罵藍委賣台，恐怕都沒有關稅談判會賣。賴政府硬是拖到美國公告實施日之後，才被動向全台證實對等關稅是+20%。生米煮成熟飯，官員冷看民怨沖天無所謂，反正關廠失業也不影響升官發財。

日本要求美方更正對等關稅是15%最惠待遇，而非疊加稅率，引起在野黨追查我方稅率。若非如此，賴政府恐怕要等到廠商報關東窗事發，才會對全國吐實。官員和綠委忙著自清，稱四月就說過。此話一出，馬腳畢露：政府在談判全程只說一次「疊加稅率」，談判結束都避而不提；更過分的是，官員早說過卻不協助產業未雨綢繆。這是在怕什麼？

四月川普宣布對等關稅政策，正逢大罷免進入第二階段連署，如火如荼。除了國貿署針對業者發政策懶人包，公共政策討論付諸闕如。以率先指責在野黨搞不清的吳思瑤為例，她的臉書只有四月初一篇談關稅，其餘都是大罷免。更別說國貿署四月十日後對疊加稅率影響全無詳細說明。

負責談判的經貿辦，四個多月來只有八則新聞稿，其中兩則是澄清，其餘都是「建設性進展」一語帶過。日韓歐盟都將疊加稅率列為談判重點，但經貿辦從未提及談判是否處理疊加稅率。賴清德也沒說過，他恐怕和民眾同時知道，原來是+20%。

台美從五月進入實體談判，政府搬出美國要求保密為由，放棄主權沒收人民知情權。產業很焦慮，但總統好整以暇聽取沈伯洋、曹興誠報告大罷免進度，並準備團結十講。不曾聽聞他關心疊加稅率對傳統產業影響，更沒證據顯示他曾指示政院和業者溝通因應備案。

若無大罷免，對等關稅攸關產業存亡，一定會在立院引起討論。即使賴政府從AIT拿到黑箱執照，但疊加稅率高低、衝擊與因應，不會拖過美國海關實施日之後才引爆。民意可及時要求談判團隊反映產業需求，甚至作為前線攻防的奧援。為何賴政府不肯在談判過程與社會充分溝通？

首要原因當然是為大罷免護航，避免談判進度轉移注意力，抵消「抗中保台」仇恨動員。大罷免對台灣的傷害，除了撕裂社會，影響關稅談判疏於產業防禦因應，代價實在大到難以數計。

賴政府需要黑箱談判，另一主因就是隱瞞台美關係不如預期。放眼美國與重要貿易國談判，無一如台灣能見度是零。究竟鄭麗君與哪位美國高官上桌談判、形式為何，完全不知。台灣真的像日韓歐盟有坐上談判桌，或者僅是會面遞送方案，被動等待對方回應？

為了823大罷免反敗為勝，賴政府面對民怨怒火再耍無賴。32%降到20%，有何附帶條件？賴政府聲稱要和232條款產品包裹談判，依然諱莫如深。難道又要等生米煮成熟飯，由川普掀鍋逼人民苦吞？

