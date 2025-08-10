快訊

「民進黨早知疊加稅率卻毫無作為」 游淑慧怒：罪加一等、要產業界硬吞

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員游淑慧。圖／聯合報系資料照
美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，引發各界不滿，但經貿辦卻發新聞稿指出，4月行政院記者會已說過，更引起在野怒火。國民黨台北市議員游淑慧直言，民進黨政府既然早知道是疊加稅率，卻毫無作為，就是「罪加一等」，並強調台日關稅差距因此瞬間從5%擴大為5%+N，差距越拉越大。

游淑慧昨（9）日在臉書發文指出，先前日本曾爆出其對美關稅並非15%，而是15%+N的疊加稅率，台灣經貿辦隨後也承認，我國的20%並非單純20%，而是20%+N，並稱除歐盟外，多數國家皆採「對等關稅+N」的疊加計算。不過，台灣才剛說明，美國卻旋即改口承認對日關稅沒有疊加，日本仍是15%，等於直接打臉台灣政府。

她批評，這使得台日關稅差距一下從5%變成5%+N，「從這件事可以知道，民進黨政府談判的無能和黑箱有多可怕」。游痛斥府院黨不僅沒有爭取，還強調已向產業界說明疊加稅率，彷彿早有準備卻不作為。

游淑慧指出，若是不知情還能說是被美方「耍了」，但既然早已知情卻未採取行動，責任更重。她以日本為例，當發現狀況不對時，經濟再生大臣赤澤亮正立即赴美，與美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特抗議並協商，最終迫使美方承認出錯。反觀台灣政府，面對美國的經貿手段卻選擇沉默，「只會默不吭聲，要產業界硬吞」。

許宇甄批經濟部混淆視聽 對疊加關稅「選擇性失明」

行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率，並指出相關資訊4月早說明過，引發各界批評。國民黨立委許宇甄表示，經濟部8月釋...

美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，引發各界不滿，但經貿辦卻發新聞稿指出，4月行政院記者會已說過，更引起在野怒火。國民黨台北市議員游淑慧直言，民進黨政府既然早知道是疊加稅率，卻毫無作為，就是「罪加一等」，並強調台日關稅差距因此瞬間從5%擴大為5%+N，差距越拉越大。

大罷免運動，民團天天罵藍委賣台，恐怕都沒有關稅談判會賣。賴政府硬是拖到美國公告實施日之後，才被動向全台證實對等關稅是+2...

立法院外交及國防委員會周四（14日）將邀請外交部、經濟部等相關部會首長，報告美國對等關稅案；排案的國民黨籍召委黃仁表示，...

美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，引發各界不滿、批評。但經貿辦卻發新聞稿...

美國課徵對等關稅這件事，要謝謝日本政府，才能讓台灣百姓看清民進黨政府的怠惰。

