「民進黨早知疊加稅率卻毫無作為」 游淑慧怒：罪加一等、要產業界硬吞
美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，引發各界不滿，但經貿辦卻發新聞稿指出，4月行政院記者會已說過，更引起在野怒火。國民黨台北市議員游淑慧直言，民進黨政府既然早知道是疊加稅率，卻毫無作為，就是「罪加一等」，並強調台日關稅差距因此瞬間從5%擴大為5%+N，差距越拉越大。
游淑慧昨（9）日在臉書發文指出，先前日本曾爆出其對美關稅並非15%，而是15%+N的疊加稅率，台灣經貿辦隨後也承認，我國的20%並非單純20%，而是20%+N，並稱除歐盟外，多數國家皆採「對等關稅+N」的疊加計算。不過，台灣才剛說明，美國卻旋即改口承認對日關稅沒有疊加，日本仍是15%，等於直接打臉台灣政府。
她批評，這使得台日關稅差距一下從5%變成5%+N，「從這件事可以知道，民進黨政府談判的無能和黑箱有多可怕」。游痛斥府院黨不僅沒有爭取，還強調已向產業界說明疊加稅率，彷彿早有準備卻不作為。
游淑慧指出，若是不知情還能說是被美方「耍了」，但既然早已知情卻未採取行動，責任更重。她以日本為例，當發現狀況不對時，經濟再生大臣赤澤亮正立即赴美，與美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特抗議並協商，最終迫使美方承認出錯。反觀台灣政府，面對美國的經貿手段卻選擇沉默，「只會默不吭聲，要產業界硬吞」。
