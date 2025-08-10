經貿辦稱關稅疊加4月早講引眾怒 苗博雅曝「加這一句」讓人民安心
美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，引發各界不滿、批評。但經貿辦卻發新聞稿指出，4月行政院記者會已說過，更引起在野怒火。社民黨議員苗博雅表示，雖經貿辦資訊是對的，但沒有對應到人民憂慮，政府應傳達全力爭取更好條件，讓人民安心。
苗博雅說，4月講過是疊加，但現在出現的最新消息是，日本說爭取到比照歐盟不疊加，讓台灣人民的想知道的是「台灣有沒有機會？」
苗博雅指出，台美談判尚未結束，但參考其他國家經驗就算談判完成，川普政府的關稅政策還是說加就加，即使如此政府對社會溝通、態度表達，仍必須明確清晰有力，行政院更應清楚告訴國人，政府一直在全力爭取更好條件，包括爭取比照歐盟免除疊加關稅，會全力為台灣產業民生奮鬥。
苗博雅說，若行政院缺了這一句，民眾的憂慮就會持續放大，而這一句話，只有行政部門能講，其他人都不能代言，但經貿辦日前新聞稿僅有「我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。」已是官僚系統表態極限，但對感到憂心民眾而言是不夠的。
苗博雅直言，單純的政令宣導，官僚語言，無法應對前所未有的變局，更不能凝聚人心，越紛亂的時代，民眾越需要清晰、有力的訊息，若希望民眾團結，那領導者就必須非常清楚地告訴大家方向在哪裡。
