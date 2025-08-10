快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，經貿辦卻發新聞稿指出，4月行政院記者會已說過，社民黨議員苗博雅表示，雖經貿辦資訊是對的，但沒有對應到人民憂慮，政府應傳達全力爭取更好條件，讓人民安心。報系資料照。
美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，引發各界不滿、批評。但經貿辦卻發新聞稿指出，4月行政院記者會已說過，更引起在野怒火。社民黨議員苗博雅表示，雖經貿辦資訊是對的，但沒有對應到人民憂慮，政府應傳達全力爭取更好條件，讓人民安心。

苗博雅說，4月講過是疊加，但現在出現的最新消息是，日本說爭取到比照歐盟不疊加，讓台灣人民的想知道的是「台灣有沒有機會？」

苗博雅指出，台美談判尚未結束，但參考其他國家經驗就算談判完成，川普政府的關稅政策還是說加就加，即使如此政府對社會溝通、態度表達，仍必須明確清晰有力，行政院更應清楚告訴國人，政府一直在全力爭取更好條件，包括爭取比照歐盟免除疊加關稅，會全力為台灣產業民生奮鬥。

苗博雅說，若行政院缺了這一句，民眾的憂慮就會持續放大，而這一句話，只有行政部門能講，其他人都不能代言，但經貿辦日前新聞稿僅有「我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。」已是官僚系統表態極限，但對感到憂心民眾而言是不夠的。

苗博雅直言，單純的政令宣導，官僚語言，無法應對前所未有的變局，更不能凝聚人心，越紛亂的時代，民眾越需要清晰、有力的訊息，若希望民眾團結，那領導者就必須非常清楚地告訴大家方向在哪裡。

經貿辦稱關稅疊加4月早講引眾怒 苗博雅曝「加這一句」讓人民安心

美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，引發各界不滿、批評。但經貿辦卻發新聞稿...

【重磅快評】若非大罷免 +20%關稅怎會拖過實施日才引爆

大罷免運動，民團天天罵藍委賣台，恐怕都沒有關稅談判會賣。賴政府硬是拖到美國公告實施日之後，才被動向全台證實對等關稅是+2...

【總編開箱】日本爭取關稅免疊加 凸顯民進黨政府怠惰

美國課徵對等關稅這件事，要謝謝日本政府，才能讓台灣百姓看清民進黨政府的怠惰。

川普關稅海嘯來了 圖解全台產業受災區、各項新舊稅率變化

行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率後，藍綠地方首長都表達高度憂心。桃園市長張善政說，中央政府有談判失誤、風險控管失先機、公開透明失守等3大敗筆，當20%稅率只是地板價，已造成產業界恐慌。新北市長侯友宜呼籲，中央應爭取與日韓等國相同的低關稅、不疊加待遇。

紐時：台灣因關稅備感焦慮 賴總統政經壓力加劇

紐約時報八日報導，台灣因美國總統川普對其輸美商品課徵百分之廿的對等關稅、美台尚未達成貿易協議及政治不確定性而備感焦慮。七日生效的百分之廿稅率，進一步加劇賴總統面臨的政經壓力。

新聞眼／拒關稅疊加…看日本奮戰到底 賴政府不汗顏？

美國對等關稅海嘯來襲，考驗各國談判與危機處理能力。日本為了不被疊加關稅，積極與美方交涉，成功守住百分之十五的關稅，我國政府卻只會強調四月早就說明稅率採疊加方式，兩相對照，日本始終沒有放棄，努力到最後一刻，確認所有細節，保障國家利益，難道台灣政府不自覺汗顏嗎？

