紐時：台灣因關稅備感焦慮 賴總統政經壓力加劇

紐約時報八日報導，台灣因美國總統川普對其輸美商品課徵百分之廿的對等關稅、美台尚未達成貿易協議及政治不確定性而備感焦慮。七日生效的百分之廿稅率，進一步加劇賴總統面臨的政經壓力。

賴總統正面對與在野黨立委更激烈的對抗。今年台幣兌美元匯率大幅升值，這對台灣這個嚴重仰賴出口的經濟體是個阻礙。美台關稅談判的台灣代表、行政院副院長鄭麗君及行政院政委兼行政院經貿辦總談判代表楊珍妮自四月以來已四度赴華府。

然而台灣談判團隊尚未達成協議，反觀鄰國日本及南韓談判達成的稅率低於台灣，進一步削弱台灣出口競爭力。

曾任經濟部長的鄧振中提到，長久以來在台灣有個印象，即一說到美台貿易，台灣政府總是會做出讓步；台灣的想法一直是「美國是我們最大、最重要的市場」。川普第一任時，鄧振中擔任經貿辦總談判代表。

台灣官員表示，將持續監控匯率。不確定性已使部分台企懷疑自己將如何撐過接下來幾個月。

商品推薦