新聞眼／拒關稅疊加…看日本奮戰到底 賴政府不汗顏？
美國對等關稅海嘯來襲，考驗各國談判與危機處理能力。日本為了不被疊加關稅，積極與美方交涉，成功守住百分之十五的關稅，我國政府卻只會強調四月早就說明稅率採疊加方式，兩相對照，日本始終沒有放棄，努力到最後一刻，確認所有細節，保障國家利益，難道台灣政府不自覺汗顏嗎？
美國新關稅生效前夕，瑞士總統凱勒蘇特和經濟部長帕姆蘭專程飛往華府，尋求最後的談判。過去幾天，日本為防止被美方疊加關稅，其談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正緊急飛美談判，確認不會在既有稅率上疊加百分之十五的關稅。
反觀台灣，因日本疊加關稅爭議，經媒體詢問，行政院經貿辦前天才緊急發出一紙聲明，強調四月政院記者會簡報中，就已說明台灣是疊加，經濟部昨也跟進表示，美方四月發布稅率後，貿易署當月發布「懶人包」說明。
然而，對於哀鴻遍野的產業界，以及到底如何因應疊加關稅、當前台美關稅談判情況為何，政府相關單位完全做不出具體回應；唯一的說明，是經貿辦表示「我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題」。
對等關稅風暴，台灣與多數國家一樣難以倖免。產業界期待政府藉談判將關稅傷害降至最低，穩定產業發展與照顧勞工措施，大家清楚談判不容易，但更令人失望的是，看不到政府窮盡一切方法的努力，只看見一個推諉塞責的政府。
