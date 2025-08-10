聽新聞
新聞眼／拒關稅疊加…看日本奮戰到底 賴政府不汗顏？

聯合報／ 本報記者周佑政
行政院秘書長龔明鑫6日舉行記者會，說明對等關稅及產業支持方案。 圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長龔明鑫6日舉行記者會，說明對等關稅及產業支持方案。 圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅海嘯來襲，考驗各國談判與危機處理能力。日本為了不被疊加關稅，積極與美方交涉，成功守住百分之十五的關稅，我國政府卻只會強調四月早就說明稅率採疊加方式，兩相對照，日本始終沒有放棄，努力到最後一刻，確認所有細節，保障國家利益，難道台灣政府不自覺汗顏嗎？

美國新關稅生效前夕，瑞士總統凱勒蘇特和經濟部長帕姆蘭專程飛往華府，尋求最後的談判。過去幾天，日本為防止被美方疊加關稅，其談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正緊急飛美談判，確認不會在既有稅率上疊加百分之十五的關稅。

反觀台灣，因日本疊加關稅爭議，經媒體詢問，行政院經貿辦前天才緊急發出一紙聲明，強調四月政院記者會簡報中，就已說明台灣是疊加，經濟部昨也跟進表示，美方四月發布稅率後，貿易署當月發布「懶人包」說明。

然而，對於哀鴻遍野的產業界，以及到底如何因應疊加關稅、當前台美關稅談判情況為何，政府相關單位完全做不出具體回應；唯一的說明，是經貿辦表示「我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題」。

對等關稅風暴，台灣與多數國家一樣難以倖免。產業界期待政府藉談判將關稅傷害降至最低，穩定產業發展與照顧勞工措施，大家清楚談判不容易，但更令人失望的是，看不到政府窮盡一切方法的努力，只看見一個推諉塞責的政府。

關稅 疊加 稅率 台美 赤澤 供應鏈 台美關係 經濟部長 談判團隊

延伸閱讀

關稅疊加 縣市長憂產業重創

經部國際貿易署：業者都了解關稅計算

美對台關稅疊加震撼彈 工商界提4大訴求

美國關稅要疊加 蔣萬安反罷免批：政府沒有人有臉出來面對？

相關新聞

美國對台關稅疊加 縣市長憂產業重創

行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率後，藍綠地方首長都表達高度憂心。桃園市長張善政說，中央政府有談判失誤、風險控管...

冷眼集／關稅談判一路黑箱 綠還在檢討人民

美國對台關稅採取疊加稅率，引發各界震撼，賴清德政府四個月的談判已是黑箱重重，結果疊加稅率爭議一出，上至行政院下至民進黨民...

紐時：台灣因關稅備感焦慮 賴總統政經壓力加劇

紐約時報八日報導，台灣因美國總統川普對其輸美商品課徵百分之廿的對等關稅、美台尚未達成貿易協議及政治不確定性而備感焦慮。七日生效的百分之廿稅率，進一步加劇賴總統面臨的政經壓力。

美對台關稅疊加 藍委籲派員赴美爭取降稅率

我國產業面臨原有關稅稅率加上美國對等關稅的「疊加衝擊」，政府應盡速公布有哪些國家是不用採取「+Ｎ％」的疊加關稅計算，更重要的是，這些國家是如何做到？因為唯有這樣才有利我們國內業者提早布局。國民黨立院黨團總召傅崐萁也呼籲，賴清德總統、行政院長卓榮泰必須立即召開記者會，說清楚台灣到底是疊加關稅還是天花板關稅，並立刻派員赴華盛頓確認與爭取天花板待遇，同時將交易條件與談判過程向國會與全民公開。

經部國際貿易署：業者都了解關稅計算

美國對等關稅百分之廿關稅係採疊加，全國譁然。經濟部國際貿易署副署長胡啟娟昨日接受媒體表示，美國白宮七月卅一日發布的行政命...

