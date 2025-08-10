聽新聞
美對台關稅疊加 藍委籲派員赴美爭取降稅率

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋黑中亮／綜合報導
立法院副院長江啟臣（左）表示，經濟部的公告證實了20%暫時性關稅的不確定性，這是對產業界最大隱形殺手。 記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣（左）表示，經濟部的公告證實了20%暫時性關稅的不確定性，這是對產業界最大隱形殺手。 記者黑中亮／攝影

我國產業面臨原有關稅稅率加上美國對等關稅的「疊加衝擊」，政府應盡速公布有哪些國家是不用採取「+Ｎ％」的疊加關稅計算，更重要的是，這些國家是如何做到？因為唯有這樣才有利我們國內業者提早布局。國民黨立院黨團總召傅崐萁也呼籲，賴清德總統、行政院卓榮泰必須立即召開記者會，說清楚台灣到底是疊加關稅還是天花板關稅，並立刻派員赴華盛頓確認與爭取天花板待遇，同時將交易條件與談判過程向國會與全民公開。

國安會前副秘書長楊永明也說，行政院副院長和經貿談判辦公室應該立即派員前往華盛頓，確認到底關稅是多少。

江啟臣表示，台灣製造業的競爭對手日本、南韓，因跟美國有自由貿易協定或雙邊貿易協定，很多產品幾乎本來就是零關稅，自然也沒有+Ｎ％問題。

傅崐萁說，經濟部舉辦的「美國對等關稅線上說明會」吸引超過三千家企業報名，顯示業界對此事的焦慮與急迫。

國民黨立委吳宗憲表示，當發生「堆疊稅率」時，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮緊急飛往美國談判後公布，美國承諾修改總統行政命令，並退還多徵收的關稅，修正時機由美方決定。再看看我方政府，就只說四月時就已公告。連解釋或表達想要幫產業去談判跟抗議的動作都沒有，那要這樣的政府有何用？政府無能，只能自求多福。

傅崐萁表示，相較日本，行政院與經貿談判辦公室至今仍未明確告訴全民答案，只是讓企業在說明會上看到「疊加」的計算示例，卻沒有交代談判進度與交換條件。

民眾黨主席黃國昌表示，賴政府不僅對外談判進退失據、荒腔走板，甚至在國內不要說踐行任何民主程序，連基本資訊提供、對國人報告責任都沒有盡到，只能說沒有最黑箱，只有更黑箱。

黃國昌說，四月時才是真的「暫時性關稅」，這次八月川普政府公布稅率，我國政府從頭到尾都在喪事喜辦，整個行政團隊，包括經貿辦對外負責談判，從來沒有清楚告訴國人是百分之廿加上既有關稅。直到八日晚上才釋出這麼嚴重訊息，「我希望賴清德總統能夠誠實面對國人」，至今還在用暫時性關稅矇騙國人的方式是無法解決的。

我國產業面臨原有關稅稅率加上美國對等關稅的「疊加衝擊」，政府應盡速公布有哪些國家是不用採取「+Ｎ％」的疊加關稅計算，更重要的是，這些國家是如何做到？因為唯有這樣才有利我們國內業者提早布局。國民黨立院黨團總召傅崐萁也呼籲，賴清德總統、行政院長卓榮泰必須立即召開記者會，說清楚台灣到底是疊加關稅還是天花板關稅，並立刻派員赴華盛頓確認與爭取天花板待遇，同時將交易條件與談判過程向國會與全民公開。

