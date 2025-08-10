美對台關稅疊加 藍委籲派員赴美爭取降稅率
我國產業面臨原有關稅稅率加上美國對等關稅的「疊加衝擊」，政府應盡速公布有哪些國家是不用採取「+Ｎ％」的疊加關稅計算，更重要的是，這些國家是如何做到？因為唯有這樣才有利我們國內業者提早布局。國民黨立院黨團總召傅崐萁也呼籲，賴清德總統、行政院長卓榮泰必須立即召開記者會，說清楚台灣到底是疊加關稅還是天花板關稅，並立刻派員赴華盛頓確認與爭取天花板待遇，同時將交易條件與談判過程向國會與全民公開。
國安會前副秘書長楊永明也說，行政院副院長和經貿談判辦公室應該立即派員前往華盛頓，確認到底關稅是多少。
江啟臣表示，台灣製造業的競爭對手日本、南韓，因跟美國有自由貿易協定或雙邊貿易協定，很多產品幾乎本來就是零關稅，自然也沒有+Ｎ％問題。
傅崐萁說，經濟部舉辦的「美國對等關稅線上說明會」吸引超過三千家企業報名，顯示業界對此事的焦慮與急迫。
國民黨立委吳宗憲表示，當發生「堆疊稅率」時，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮緊急飛往美國談判後公布，美國承諾修改總統行政命令，並退還多徵收的關稅，修正時機由美方決定。再看看我方政府，就只說四月時就已公告。連解釋或表達想要幫產業去談判跟抗議的動作都沒有，那要這樣的政府有何用？政府無能，只能自求多福。
傅崐萁表示，相較日本，行政院與經貿談判辦公室至今仍未明確告訴全民答案，只是讓企業在說明會上看到「疊加」的計算示例，卻沒有交代談判進度與交換條件。
民眾黨主席黃國昌表示，賴政府不僅對外談判進退失據、荒腔走板，甚至在國內不要說踐行任何民主程序，連基本資訊提供、對國人報告責任都沒有盡到，只能說沒有最黑箱，只有更黑箱。
黃國昌說，四月時才是真的「暫時性關稅」，這次八月川普政府公布稅率，我國政府從頭到尾都在喪事喜辦，整個行政團隊，包括經貿辦對外負責談判，從來沒有清楚告訴國人是百分之廿加上既有關稅。直到八日晚上才釋出這麼嚴重訊息，「我希望賴清德總統能夠誠實面對國人」，至今還在用暫時性關稅矇騙國人的方式是無法解決的。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言