出口商三重壓力 學者：央行適度讓台幣貶值

美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「百分之廿+Ｎ」疊加關稅，加上台幣兌美元升值，我國出口廠商另要面臨匯損。旅美學者翁履中建議我中央銀行適度讓台幣貶值，替出口企業爭取喘息空間。

翁履中認為，台灣出口製造業正同時承受美國暫時性對等關稅、新台幣升值與貿易談判遲遲無果的三重壓力。行政院雖已啟動穩定就業、產業轉型、紓困貸款與多元市場開拓等方案，但在國際談判桌上的籌碼仍有限，暫時性關稅若無法靠國內對策撐住，產業掏空風險將快速擴大。

翁履中舉例，工具機等產品原本稅率百分之二至四，加上百分之廿對等關稅，將會是百分之廿至廿四以上，再疊加今年百分之九的匯率升值影響，等於競爭力一次性削弱百分之卅左右。其他有跟美國簽訂自由貿易協定的國家，可豁免各國的對等關稅以外的一般稅率，其中包括南韓、新加坡等亞洲國家。

翁履中說，當台灣持續加大對美國市場的依賴，無法簽訂自由貿易協定或任何貿易協定，如今遇到關稅戰，就呈現出明顯的結構性劣勢。

翁履中說，執政者現在採取的紓困和補助是正確做法，毫無疑問這是立刻幫助產業的第一步。穩住信心是台灣現在需要的努力，他也建議央行適度讓台幣貶值，替出口企業爭取喘息空間。目前的租稅減免與低利、無息融資，從中央到地方政府相互配合，防止資金鏈斷裂或許都可以加速，加大力道。

