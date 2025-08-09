經部國際貿易署：業者都了解關稅計算

美國對等關稅百分之廿關稅係採疊加，全國譁然。經濟部國際貿易署副署長胡啟娟昨日接受媒體表示，美國白宮七月卅一日發布的行政命令與四月五日公布的對等關稅稅率算法是一致，也就是必須在貨品出口到美國的原來稅率上，再加上對等關稅的稅率。她表示，業者都清楚了解關稅計算方式，十三日還會再邀美國關務律師說明通關實務。

外界報導指有部分業者不明白對等關稅係採疊加的算法，胡啟娟表示，公協會自四月以來都非常的清楚如何計算，貿易署近日再詢問過一輪，相關公協會都表示，非常清楚疊加的計算方式，其相關會員廠商與業者，都了解關稅的計算方式。

媒體詢問，我對等關稅係採疊加計算，日本則已爭取百分之十五為上限，有評估過台灣和日本的關稅差距？對此，胡啟娟並未回答。

胡啟娟表示，美國白宮於四月首度發布對等關稅稅率後，經濟部及國際貿易署都積極地跟相關出口公協會進行通關說明。貿易署除在網頁發布懶人包，讓外界及民眾了解如何課徵對等關稅，並且在四月間兩度邀請美國律師向國內的出口業者、報關業者進行美國通關說明會，包括如何課徵、如何計算，如何認定美國成分等。

針對八月七日實施百分之廿對等關稅，貿易署規畫兩場說明會。第一場是在八月五日晚間舉行，邀請美國律師舉行「美國對等關稅線上說明會」，計有三千位業者出席。胡啟娟表示，因業者關切如何通關及稅率計算，貿易署於十三日晚間七時，貿易署會再邀請美國關務律師向業者說明美國通關實務，歡迎業者踴躍參加。

