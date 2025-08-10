關稅疊加 縣市長憂產業重創

行政院經貿辦證實美國對等關稅要疊加原有稅率後，藍綠地方首長都表達高度憂心。桃園市長張善政說，中央政府有談判失誤、風險控管失先機、公開透明失守等三大敗筆，當百分之廿稅率只是地板價，已造成產業界恐慌。新北市長侯友宜呼籲，中央應爭取與日韓等國相同的低關稅、不疊加待遇。

美國對各國祭出的對等關稅已經正式上路，站在第一線的縣市首長，經常面對來自產業界的聲音，希望政府能公開整個談判細節和結果，讓產業界能夠盡早展開布局。

蔣萬安：沒人出來面對

台北市長蔣萬安呼籲，中央盡早講清楚談判過程，不要一次次擠牙膏，很被動、破碎式地講，讓產業和民眾持續抓瞎，無所適從。

蔣萬安說，其他國家都是總統、總理或負責談判的首長面對民眾，清楚說明關稅談判結果，台灣竟然是經貿談判辦公室，選擇性對媒體釋出談判訊息，告訴大家百分之廿關稅是要疊加上去的，「這個政府沒有人有臉出來面對這個結果」。

張麗善：畫出農業紅線

雲林縣長張麗善表示，賴政府僅告知國人目前是「暫時性關稅」，卻未說明美國對台關稅採取疊加方式，是否刻意隱瞞？中央不應妥協，應比照南韓、印度畫出農業紅線。

張善政說，中央對美國關稅沒對策，反而跟外界爭辯何時已通知有疊加，令人失望，更讓產業與勞工覺得中央根本無視各界焦慮；對照日韓談判結果，執政黨如何說服大家不要擔心？

張善政強調，「暫時性稅率」聽來愈來愈像鴕鳥心態的說法，當全世界都在面對關稅挑戰，擁有半導體優勢的台灣反而陷入更大困境，到底是沒有籌碼，還是中央政府談判策略完全失敗？執政黨該給大家答案。

侯友宜直言，日本已對外宣稱對美關稅僅百分之十五，沒有疊加，中央應清楚向人民報告暫時性協議的進度，「不要再玩文字遊戲」。

侯友宜並強調，中央不要將心力消耗在政治動員，要回到經濟民生的核心工作。

黃偉哲：衝擊蝴蝶蘭業

不只藍營地方首長齊聲呼籲，就連綠營百里侯也擔心地方產業受衝擊。

台南市長黃偉哲說，台南是蝴蝶蘭的主要產區，疊加關稅對業者造成衝擊，尤其颱風、豪雨造成設施受損，面對天災人禍夾擊，要趁此時更新設施，提升競爭力。

陳其邁：排擠螺絲市場

高雄市長陳其邁表示，高雄最主要就是石化跟鋼鐵產業，其中螺絲扣件屬於美國貿易擴張法第二三二條款的範圍，今年三月起適用百分之五十稅率，各國都一樣；百分之廿疊加關稅會影響到美國市場之外的市場競爭，擔心大陸鋼品低價傾銷到歐盟或東南亞，一定會排擠到台灣的螺絲扣件外銷市場，希望政府能做好因應。

陳其邁指出，高雄的引擎零件產值，將近占全國外銷的百分之十五至百分之廿，確實會有較大影響，希望政府能夠繼續跟美方談判。

商品推薦