黃國昌批關稅談判黑箱 吳思瑤反嗆不認真
我國對等關稅為「原有稅率再加百分之廿」，民眾黨主席黃國昌痛批是黑箱，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨說，今年四月卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人舉行因應說明會時，就非常清楚揭示美國新關稅，就是在原有稅率外加新談判稅率。
吳思瑤說，關稅本是非常複雜也非常專業的課題，任何民意代表發言時候，應做好功課，非常遺憾黃國昌不只欠缺了專業，他更是不認真。
吳思瑤表示，美國這一次與世界一百八十多國家新關稅談判都是外加而不是內含，除了歐盟是特例，其他都是一樣，也不是針對台灣，更不是現在才掌握的訊息。
吳思瑤表示，黃國昌以為撿到槍，事實上子彈打到的是他自己，沒有人黑箱，「只有黃國昌你搞不清楚狀況」。
但賴政府對內應對對等關稅的做法，不僅在野黨不滿，連綠營內部也搖頭。退輔會前副主委李文忠昨天表示，在野黨要求行政院長赴立法院報告，政府及民進黨立院黨團的回應是簽保密條款、事後一定會向立法院報告。他質疑，這聽得下去嗎？什麼叫向立法院負責？該保密的就不報告、回答不行嗎？「當年太陽花運動反服貿其中一個原因就是黑箱不是嗎？怎麼好意思！」
對於吳思瑤反嗆黃國昌指疊加稅率行政院四月就已對外說明，李文忠說，吳思瑤的說法是對的，但國人、包括攸關生死的產業界知道嗎？為什麼都不知道？大家都不認真？在這一題國人會傾向黃國昌還是吳思瑤？他更直言，賴政府這種心態及做事方式不改變，只會離國人愈來愈遠。
